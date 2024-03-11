Рейтинг@Mail.ru
Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 11.03.2024 (обновлено: 15:16 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/vykhodnye-1932221448.html
Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные
Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные - РИА Новости, 11.03.2024
Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные
Следующие длинные выходные ждут россиян более чем через месяц, они продлятся четыре дня — с 28 апреля по 1 мая. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T07:22
2024-03-11T15:16
россия
сша
европа
празднование 8 марта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565194329_0:208:3078:1939_1920x0_80_0_0_fe8ec983cf656c2740d89db95d26c2af.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Следующие длинные выходные ждут россиян более чем через месяц, они продлятся четыре дня — с 28 апреля по 1 мая.Правительство РФ утвердило праздничные и выходные дни на этот год в середине августа 2023 года. Так, в честь праздника Весны и Труда россиян ждут четыре дня отдыха подряд — с 28 апреля по 1 мая. Обычный субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а с 2 ноября на 30 апреля. Первое мая — праздник, который сейчас в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай — традиционный выходной, который празднуют во многих семьях. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия.Праздник 1 Мая носит сразу несколько названий — День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда и День весны. Его отмечают также в США, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.
https://ria.ru/20240305/may-1855644309.html
https://ria.ru/20240310/pogoda-1932178574.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565194329_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d977bc225bfeecd26cc0f660aea648a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, европа, празднование 8 марта
Россия, США, Европа, Празднование 8 марта
Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные

Следующие длинные выходные в России продлятся с 28 апреля по 1 мая

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина с детской коляской
Мужчина с детской коляской - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Мужчина с детской коляской. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Следующие длинные выходные ждут россиян более чем через месяц, они продлятся четыре дня — с 28 апреля по 1 мая.
Правительство РФ утвердило праздничные и выходные дни на этот год в середине августа 2023 года. Так, в честь праздника Весны и Труда россиян ждут четыре дня отдыха подряд — с 28 апреля по 1 мая. Обычный субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а с 2 ноября на 30 апреля.
Выходные в мае - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Как отдыхаем в мае 2024 года: праздники и перенос выходных
5 марта, 13:10
Первое мая — праздник, который сейчас в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай — традиционный выходной, который празднуют во многих семьях. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия.
Праздник 1 Мая носит сразу несколько названий — День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда и День весны. Его отмечают также в США, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.
Прохожие на улице Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Вчера, 19:17
 
РоссияСШАЕвропаПразднование 8 марта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала