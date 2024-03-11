https://ria.ru/20240311/vykhodnye-1932221448.html

Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные

Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные - РИА Новости, 11.03.2024

Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные

Следующие длинные выходные ждут россиян более чем через месяц, они продлятся четыре дня — с 28 апреля по 1 мая. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T07:22

2024-03-11T07:22

2024-03-11T15:16

россия

сша

европа

празднование 8 марта

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Следующие длинные выходные ждут россиян более чем через месяц, они продлятся четыре дня — с 28 апреля по 1 мая.Правительство РФ утвердило праздничные и выходные дни на этот год в середине августа 2023 года. Так, в честь праздника Весны и Труда россиян ждут четыре дня отдыха подряд — с 28 апреля по 1 мая. Обычный субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а с 2 ноября на 30 апреля. Первое мая — праздник, который сейчас в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай — традиционный выходной, который празднуют во многих семьях. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия.Праздник 1 Мая носит сразу несколько названий — День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда и День весны. Его отмечают также в США, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.

https://ria.ru/20240305/may-1855644309.html

https://ria.ru/20240310/pogoda-1932178574.html

россия

сша

европа

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россия, сша, европа, празднование 8 марта