https://ria.ru/20240311/voyska-1932240100.html

"Это немыслимо": отчаянный шаг НАТО из-за краха ВСУ вызвал панику в США

"Это немыслимо": отчаянный шаг НАТО из-за краха ВСУ вызвал панику в США - РИА Новости, 11.03.2024

"Это немыслимо": отчаянный шаг НАТО из-за краха ВСУ вызвал панику в США

Западные страны рискуют вступить в военное противостояние с Россией в случае отправки своих войск на Украину, поэтому им необходимо стремиться к мирному... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T10:35

2024-03-11T10:35

2024-03-11T13:40

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Западные страны рискуют вступить в военное противостояние с Россией в случае отправки своих войск на Украину, поэтому им необходимо стремиться к мирному урегулированию конфликта, пишет обозреватель журнала American Conservative Тед Снайдер."Запад столкнулся со страшной дилеммой. Удвоить свою помощь и отправить войска на Украину — это опасный вариант, который может привести к прямому столкновению с Россией и немыслимой войне. Но это не единственный путь. Запад может свернуть с военного пути, который не принес никому никакой выгоды, и вместо этого воспользоваться дипломатией", — отметил он.Снайдер подчеркнул, что западные союзники Украины активно обсуждают отправку иностранного контингента из-за краха ВСУ на фронте."Украина проигрывает, и никакое оружие или помощь не изменят этого", — заключил колумнист.Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240311/avdeevka-1932230911.html

https://ria.ru/20240310/voyska-1932138548.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, радослав сикорский, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины