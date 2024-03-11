СМИ: Макрон может вновь перенести визит в Киев
Tribune: визит Макрона в Киев могут вновь перенести из соображений безопасности
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 мар — РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев, запланированный на март, могут перенести из соображений безопасности, пишет Tribune.
"В контексте напряженности в отношениях с Москвой Эммануэль Макрон может, по нашей информации, передвинуть свой визит, обещанный в середине марта, чтобы отправиться туда в компании других европейских лидеров, придерживающихся такой же жесткой линии в отношениях с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным", — говорится в публикации.
По данным газеты, Макрон может использовать визит в Киев и Одессу с другими лидерами, чтобы доказать единство Запада в вопросе поддержки Украины после критики его заявления о возможной отправке войск в постсоветскую республику.
Президент Франции может направиться туда вместе с лидерами Румынии, Чехии, Великобритании, Нидерландов и государств Балтии — стран, "каждая из которых требует большей жесткости в отношении России".
На прошлой неделе Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ. Телеканал CNN уточнил, что взрыв произошел в 500 метрах от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса.
Французское СМИ утверждает, что Елисейский дворец "очень серьезно воспринял" эту информацию, трактовав ее "как послание" Парижу. Изначально планировалось, что Макрон посетит Киев 13-14 февраля, но визит был перенесен "из соображений безопасности".
В последнее время Макрон перешел к жесткой риторике в отношении России, обвиняя ее в агрессивных действиях против Франции и ее военных. На встрече с лидерами оппозиции на прошлой неделе он указал, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в поддержке Киева. Ранее он также не исключил отправку западных военных на Украину, но эта идея не нашла поддержки среди его союзников в НАТО, включая ФРГ. Позднее во Франции заявили, что речи об отправке солдат для участия в боевых действиях на Украине не идет.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и НАТО, предупредил он.