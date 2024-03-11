https://ria.ru/20240311/vizit-1932331571.html

СМИ: Макрон может вновь перенести визит в Киев

СМИ: Макрон может вновь перенести визит в Киев - РИА Новости, 11.03.2024

СМИ: Макрон может вновь перенести визит в Киев

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев, запланированный на март, могут перенести из соображений безопасности, пишет Tribune. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:42

2024-03-11T16:42

2024-03-11T18:07

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ПАРИЖ, 11 мар — РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев, запланированный на март, могут перенести из соображений безопасности, пишет Tribune."В контексте напряженности в отношениях с Москвой Эммануэль Макрон может, по нашей информации, передвинуть свой визит, обещанный в середине марта, чтобы отправиться туда в компании других европейских лидеров, придерживающихся такой же жесткой линии в отношениях с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным", — говорится в публикации.По данным газеты, Макрон может использовать визит в Киев и Одессу с другими лидерами, чтобы доказать единство Запада в вопросе поддержки Украины после критики его заявления о возможной отправке войск в постсоветскую республику.Президент Франции может направиться туда вместе с лидерами Румынии, Чехии, Великобритании, Нидерландов и государств Балтии — стран, "каждая из которых требует большей жесткости в отношении России".Французское СМИ утверждает, что Елисейский дворец "очень серьезно воспринял" эту информацию, трактовав ее "как послание" Парижу. Изначально планировалось, что Макрон посетит Киев 13-14 февраля, но визит был перенесен "из соображений безопасности". В последнее время Макрон перешел к жесткой риторике в отношении России, обвиняя ее в агрессивных действиях против Франции и ее военных. На встрече с лидерами оппозиции на прошлой неделе он указал, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в поддержке Киева. Ранее он также не исключил отправку западных военных на Украину, но эта идея не нашла поддержки среди его союзников в НАТО, включая ФРГ. Позднее во Франции заявили, что речи об отправке солдат для участия в боевых действиях на Украине не идет.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и НАТО, предупредил он.

https://ria.ru/20240311/ugroza-1932278080.html

https://ria.ru/20240301/sholts-1930546828.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

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