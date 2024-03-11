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СМИ: Макрон может вновь перенести визит в Киев - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:42 11.03.2024 (обновлено: 18:07 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/vizit-1932331571.html
СМИ: Макрон может вновь перенести визит в Киев
СМИ: Макрон может вновь перенести визит в Киев - РИА Новости, 11.03.2024
СМИ: Макрон может вновь перенести визит в Киев
Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев, запланированный на март, могут перенести из соображений безопасности, пишет Tribune. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:42
2024-03-11T18:07
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
владимир зеленский
нато
евросоюз
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ПАРИЖ, 11 мар — РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев, запланированный на март, могут перенести из соображений безопасности, пишет Tribune."В контексте напряженности в отношениях с Москвой Эммануэль Макрон может, по нашей информации, передвинуть свой визит, обещанный в середине марта, чтобы отправиться туда в компании других европейских лидеров, придерживающихся такой же жесткой линии в отношениях с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным", — говорится в публикации.По данным газеты, Макрон может использовать визит в Киев и Одессу с другими лидерами, чтобы доказать единство Запада в вопросе поддержки Украины после критики его заявления о возможной отправке войск в постсоветскую республику.Президент Франции может направиться туда вместе с лидерами Румынии, Чехии, Великобритании, Нидерландов и государств Балтии — стран, "каждая из которых требует большей жесткости в отношении России".Французское СМИ утверждает, что Елисейский дворец "очень серьезно воспринял" эту информацию, трактовав ее "как послание" Парижу. Изначально планировалось, что Макрон посетит Киев 13-14 февраля, но визит был перенесен "из соображений безопасности". В последнее время Макрон перешел к жесткой риторике в отношении России, обвиняя ее в агрессивных действиях против Франции и ее военных. На встрече с лидерами оппозиции на прошлой неделе он указал, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в поддержке Киева. Ранее он также не исключил отправку западных военных на Украину, но эта идея не нашла поддержки среди его союзников в НАТО, включая ФРГ. Позднее во Франции заявили, что речи об отправке солдат для участия в боевых действиях на Украине не идет.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и НАТО, предупредил он.
https://ria.ru/20240311/ugroza-1932278080.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато, евросоюз, вооруженные силы украины, дмитрий песков, киев
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Киев
СМИ: Макрон может вновь перенести визит в Киев

Tribune: визит Макрона в Киев могут вновь перенести из соображений безопасности

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 мар — РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев, запланированный на март, могут перенести из соображений безопасности, пишет Tribune.
"В контексте напряженности в отношениях с Москвой Эммануэль Макрон может, по нашей информации, передвинуть свой визит, обещанный в середине марта, чтобы отправиться туда в компании других европейских лидеров, придерживающихся такой же жесткой линии в отношениях с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным", — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Красных линий нет. Политик обратился к Макрону из-за угроз в адрес России
13:04
По данным газеты, Макрон может использовать визит в Киев и Одессу с другими лидерами, чтобы доказать единство Запада в вопросе поддержки Украины после критики его заявления о возможной отправке войск в постсоветскую республику.
Президент Франции может направиться туда вместе с лидерами Румынии, Чехии, Великобритании, Нидерландов и государств Балтии — стран, "каждая из которых требует большей жесткости в отношении России".
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
СМИ раскрыли, что Макрон и Шольц думают друг о друге
1 марта, 17:15

На прошлой неделе Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ. Телеканал CNN уточнил, что взрыв произошел в 500 метрах от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса.

Французское СМИ утверждает, что Елисейский дворец "очень серьезно воспринял" эту информацию, трактовав ее "как послание" Парижу. Изначально планировалось, что Макрон посетит Киев 13-14 февраля, но визит был перенесен "из соображений безопасности".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
27 февраля, 13:41
В последнее время Макрон перешел к жесткой риторике в отношении России, обвиняя ее в агрессивных действиях против Франции и ее военных. На встрече с лидерами оппозиции на прошлой неделе он указал, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в поддержке Киева. Ранее он также не исключил отправку западных военных на Украину, но эта идея не нашла поддержки среди его союзников в НАТО, включая ФРГ. Позднее во Франции заявили, что речи об отправке солдат для участия в боевых действиях на Украине не идет.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и НАТО, предупредил он.
Военные из Французского Иностранного легиона - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
"Уже готовы". В Киеве раскрыли, кого Макрон может отправить на Украину
7 марта, 05:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковКиев
 
 
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