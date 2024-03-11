Рейтинг@Mail.ru
Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 11.03.2024 (обновлено: 19:28 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/uran-1932364988.html
Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана
Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана - РИА Новости, 11.03.2024
Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана
Президент США Джо Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана для инвестиций в американских производителей и отказа от поставок из РФ,... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:21
2024-03-11T19:28
экономика
россия
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883379316_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f6017baa0d1926b2de781b680769b25.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана для инвестиций в американских производителей и отказа от поставок из РФ, указано в проекте бюджета страны на 2025 финансовый год."Бюджет включает ожидающий одобрения дополнительный запрос администрации в размере 2,2 миллиарда долларов на закупку низкообогащенного урана (LeU) и высокопробного низкообогащенного урана (HALeU)", - указано в опубликованном проекте бюджета.Как отмечается в документе, запрос средств сочетается с долгосрочным запретом на импорт указанных категорий урана из России и направлен на инвестиции в американских производителей с целью снижения зависимости США от РФ.
https://ria.ru/20240311/ssha-1932364435.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883379316_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_52d7cdf0f25c1cda2131edb5ce8b9c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, джо байден
Экономика, Россия, США, Джо Байден
Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана

Байден запросил у конгресса $2,2 млрд на закупку урана для отказа поставок из РФ

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана для инвестиций в американских производителей и отказа от поставок из РФ, указано в проекте бюджета страны на 2025 финансовый год.
«
"Бюджет включает ожидающий одобрения дополнительный запрос администрации в размере 2,2 миллиарда долларов на закупку низкообогащенного урана (LeU) и высокопробного низкообогащенного урана (HALeU)", - указано в опубликованном проекте бюджета.
Как отмечается в документе, запрос средств сочетается с долгосрочным запретом на импорт указанных категорий урана из России и направлен на инвестиции в американских производителей с целью снижения зависимости США от РФ.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Белый дом запросит у конгресса 850 миллиардов долларов на оборонные нужды
19:18
 
ЭкономикаРоссияСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала