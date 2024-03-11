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Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана
Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана - РИА Новости, 11.03.2024
Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана
Президент США Джо Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана для инвестиций в американских производителей и отказа от поставок из РФ,... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:21
2024-03-11T19:21
2024-03-11T19:28
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана для инвестиций в американских производителей и отказа от поставок из РФ, указано в проекте бюджета страны на 2025 финансовый год."Бюджет включает ожидающий одобрения дополнительный запрос администрации в размере 2,2 миллиарда долларов на закупку низкообогащенного урана (LeU) и высокопробного низкообогащенного урана (HALeU)", - указано в опубликованном проекте бюджета.Как отмечается в документе, запрос средств сочетается с долгосрочным запретом на импорт указанных категорий урана из России и направлен на инвестиции в американских производителей с целью снижения зависимости США от РФ.
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экономика, россия, сша, джо байден
Экономика, Россия, США, Джо Байден
Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана
Байден запросил у конгресса $2,2 млрд на закупку урана для отказа поставок из РФ