https://ria.ru/20240311/ukraina-1932290928.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 11.03.2024

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T13:55

2024-03-11T13:55

2024-03-11T13:55

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье и Харькове были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Харьковской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240311/odessa-1932212027.html

https://ria.ru/20240229/ukraina-1930121463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, харьков, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины