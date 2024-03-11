Европа сменит позицию по Украине, если Трамп победит, считают в Венгрии
Сийярто: Венгрия надеется, что победа Трампа приведет к переговорам по Украине
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ряд европейских стран, выступающих за продолжение украинского конфликта, изменят свою позицию по конфликту на Украине, если к власти в США вернется бывший американский президент Дональд Трамп, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому порталу Breitbart.
"Нужно понимать, что большинство стран в Европе выступают за конфликт, и только незначительное меньшинство выступает за мир", - заявил Сийярто. По словам главы МИД Венгрии, если Трамп одержит победу на президентских выборах в США в 2024 году, "некоторые из этих европейских стран также могут изменить свою позицию".
Он добавил, что Венгрия надеется, что возвращение Трампа на пост президента США приведет к началу переговоров и завершению украинского конфликта. "Без Трампа эта война будет продолжаться долго", - добавил Сийярто.
Сам Трамп неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.