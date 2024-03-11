https://ria.ru/20240311/ukraina-1932288032.html

Европа сменит позицию по Украине, если Трамп победит, считают в Венгрии

Европа сменит позицию по Украине, если Трамп победит, считают в Венгрии - РИА Новости, 11.03.2024

Европа сменит позицию по Украине, если Трамп победит, считают в Венгрии

Ряд европейских стран, выступающих за продолжение украинского конфликта, изменят свою позицию по конфликту на Украине, если к власти в США вернется бывший... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T13:41

2024-03-11T13:41

2024-03-11T13:41

специальная военная операция на украине

в мире

венгрия

украина

сша

петер сийярто

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905357819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d713eabd7a161cc47ea9602ed60b1c18.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ряд европейских стран, выступающих за продолжение украинского конфликта, изменят свою позицию по конфликту на Украине, если к власти в США вернется бывший американский президент Дональд Трамп, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому порталу Breitbart. "Нужно понимать, что большинство стран в Европе выступают за конфликт, и только незначительное меньшинство выступает за мир", - заявил Сийярто. По словам главы МИД Венгрии, если Трамп одержит победу на президентских выборах в США в 2024 году, "некоторые из этих европейских стран также могут изменить свою позицию". Он добавил, что Венгрия надеется, что возвращение Трампа на пост президента США приведет к началу переговоров и завершению украинского конфликта. "Без Трампа эта война будет продолжаться долго", - добавил Сийярто. Сам Трамп неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20240311/bayden-1932157368.html

https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html

венгрия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, украина, сша, петер сийярто, дональд трамп