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Европа сменит позицию по Украине, если Трамп победит, считают в Венгрии - РИА Новости, 11.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932288032.html
Европа сменит позицию по Украине, если Трамп победит, считают в Венгрии
Европа сменит позицию по Украине, если Трамп победит, считают в Венгрии - РИА Новости, 11.03.2024
Европа сменит позицию по Украине, если Трамп победит, считают в Венгрии
Ряд европейских стран, выступающих за продолжение украинского конфликта, изменят свою позицию по конфликту на Украине, если к власти в США вернется бывший... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:41
2024-03-11T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
сша
петер сийярто
дональд трамп
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ряд европейских стран, выступающих за продолжение украинского конфликта, изменят свою позицию по конфликту на Украине, если к власти в США вернется бывший американский президент Дональд Трамп, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому порталу Breitbart. "Нужно понимать, что большинство стран в Европе выступают за конфликт, и только незначительное меньшинство выступает за мир", - заявил Сийярто. По словам главы МИД Венгрии, если Трамп одержит победу на президентских выборах в США в 2024 году, "некоторые из этих европейских стран также могут изменить свою позицию". Он добавил, что Венгрия надеется, что возвращение Трампа на пост президента США приведет к началу переговоров и завершению украинского конфликта. "Без Трампа эта война будет продолжаться долго", - добавил Сийярто. Сам Трамп неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20240311/bayden-1932157368.html
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в мире, венгрия, украина, сша, петер сийярто, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, США, Петер Сийярто, Дональд Трамп
Европа сменит позицию по Украине, если Трамп победит, считают в Венгрии

Сийярто: Венгрия надеется, что победа Трампа приведет к переговорам по Украине

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ряд европейских стран, выступающих за продолжение украинского конфликта, изменят свою позицию по конфликту на Украине, если к власти в США вернется бывший американский президент Дональд Трамп, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому порталу Breitbart.
"Нужно понимать, что большинство стран в Европе выступают за конфликт, и только незначительное меньшинство выступает за мир", - заявил Сийярто. По словам главы МИД Венгрии, если Трамп одержит победу на президентских выборах в США в 2024 году, "некоторые из этих европейских стран также могут изменить свою позицию".
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Он добавил, что Венгрия надеется, что возвращение Трампа на пост президента США приведет к началу переговоров и завершению украинского конфликта. "Без Трампа эта война будет продолжаться долго", - добавил Сийярто.
Сам Трамп неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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