На Украине в 2023 году вынесли 1274 приговора за уклонение от службы
На Украине в 2023 году вынесли 1274 приговора за уклонение от военной службы
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНавершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины на здании апелляционного суда
Навершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины на здании апелляционного суда . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Почти 1,3 тысячи приговоров вынесли в прошлом году на Украине за уклонение от военной службы, сообщил украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных.
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"Тысяча двести семьдесят четыре приговора вынесены украинцам по судебным делам об уклонении от военной службы. Обвиняемые получили как условные, так и реальные сроки лишения свободы до пяти лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Опендатабота".
По информации ресурса, с 2014 года суды вынесли более 3,7 тысячи решений за уклонение от военной службы, треть из них – в 2023 году.
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"Первый пик наказаний уклонистов случился в 2015 году. Тогда было вынесено 1596 приговоров. Далее их количество постепенно спадало... Однако уже в первый год большой войны (в 2022 году – ред.) число приговоров по таким делам увеличилось до 220", - пишет "Опендатабот".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.