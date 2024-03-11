https://ria.ru/20240311/uklonenie-1932299693.html

На Украине в 2023 году вынесли 1274 приговора за уклонение от службы

На Украине в 2023 году вынесли 1274 приговора за уклонение от службы - РИА Новости, 11.03.2024

На Украине в 2023 году вынесли 1274 приговора за уклонение от службы

Почти 1,3 тысячи приговоров вынесли в прошлом году на Украине за уклонение от военной службы, сообщил украинский национальный аналитический ресурс... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:28

2024-03-11T14:28

2024-03-11T14:28

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Почти 1,3 тысячи приговоров вынесли в прошлом году на Украине за уклонение от военной службы, сообщил украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных. "Тысяча двести семьдесят четыре приговора вынесены украинцам по судебным делам об уклонении от военной службы. Обвиняемые получили как условные, так и реальные сроки лишения свободы до пяти лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Опендатабота". По информации ресурса, с 2014 года суды вынесли более 3,7 тысячи решений за уклонение от военной службы, треть из них – в 2023 году. "Первый пик наказаний уклонистов случился в 2015 году. Тогда было вынесено 1596 приговоров. Далее их количество постепенно спадало... Однако уже в первый год большой войны (в 2022 году – ред.) число приговоров по таким делам увеличилось до 220", - пишет "Опендатабот". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240311/ugroza-1932264573.html

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932288032.html

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в мире, украина, владимир зеленский