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На Украине в 2023 году вынесли 1274 приговора за уклонение от службы - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/uklonenie-1932299693.html
На Украине в 2023 году вынесли 1274 приговора за уклонение от службы
На Украине в 2023 году вынесли 1274 приговора за уклонение от службы - РИА Новости, 11.03.2024
На Украине в 2023 году вынесли 1274 приговора за уклонение от службы
Почти 1,3 тысячи приговоров вынесли в прошлом году на Украине за уклонение от военной службы, сообщил украинский национальный аналитический ресурс... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:28
2024-03-11T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Почти 1,3 тысячи приговоров вынесли в прошлом году на Украине за уклонение от военной службы, сообщил украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных. "Тысяча двести семьдесят четыре приговора вынесены украинцам по судебным делам об уклонении от военной службы. Обвиняемые получили как условные, так и реальные сроки лишения свободы до пяти лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Опендатабота". По информации ресурса, с 2014 года суды вынесли более 3,7 тысячи решений за уклонение от военной службы, треть из них – в 2023 году. "Первый пик наказаний уклонистов случился в 2015 году. Тогда было вынесено 1596 приговоров. Далее их количество постепенно спадало... Однако уже в первый год большой войны (в 2022 году – ред.) число приговоров по таким делам увеличилось до 220", - пишет "Опендатабот". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240311/ugroza-1932264573.html
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в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
На Украине в 2023 году вынесли 1274 приговора за уклонение от службы

На Украине в 2023 году вынесли 1274 приговора за уклонение от военной службы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНавершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины на здании апелляционного суда
Навершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины на здании апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Навершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины на здании апелляционного суда . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Почти 1,3 тысячи приговоров вынесли в прошлом году на Украине за уклонение от военной службы, сообщил украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных.
«
"Тысяча двести семьдесят четыре приговора вынесены украинцам по судебным делам об уклонении от военной службы. Обвиняемые получили как условные, так и реальные сроки лишения свободы до пяти лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Опендатабота".
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По информации ресурса, с 2014 года суды вынесли более 3,7 тысячи решений за уклонение от военной службы, треть из них – в 2023 году.
«
"Первый пик наказаний уклонистов случился в 2015 году. Тогда было вынесено 1596 приговоров. Далее их количество постепенно спадало... Однако уже в первый год большой войны (в 2022 году – ред.) число приговоров по таким делам увеличилось до 220", - пишет "Опендатабот".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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