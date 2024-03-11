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"Привели к поражению". СМИ назвали главную угрозу Украине - РИА Новости, 11.03.2024
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12:04 11.03.2024 (обновлено: 13:03 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/ugroza-1932264573.html
"Привели к поражению". СМИ назвали главную угрозу Украине
"Привели к поражению". СМИ назвали главную угрозу Украине - РИА Новости, 11.03.2024
"Привели к поражению". СМИ назвали главную угрозу Украине
Проблемы ВСУ, повлекшие за собой сдачу Авдеевки, угрожают будущему Украины, пишет Associated Press. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:04
2024-03-11T13:03
в мире
авдеевка
украина
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политика
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Проблемы ВСУ, повлекшие за собой сдачу Авдеевки, угрожают будущему Украины, пишет Associated Press.&quot;Журналисты издания опросили десять украинских солдат с целью понять, как истощение боеприпасов, превосходящая численность российских войск и плохое военное командование привели худшему поражению Киева за год. Эти же проблемы угрожают будущему Украины&quot;, — говорится в материале.Опрошенные солдаты ВСУ рассказали, что ситуация в Авдеевке была катастрофической, так как они были физически истощены, страдали от нехватки боеприпасов и подвергались постоянным обстрелам со стороны российской авиации.Многие украинские военнослужащие боятся, того, как их поражение в городе может повлиять на будущее страны, отметили обозреватели.В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС России отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html
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в мире, авдеевка, украина, киев, александр сырский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, политика
В мире, Авдеевка, Украина, Киев, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Политика
"Привели к поражению". СМИ назвали главную угрозу Украине

AP: проблемы ВСУ, повлекшие за собой сдачу Авдеевки, угрожают будущему Украины

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Проблемы ВСУ, повлекшие за собой сдачу Авдеевки, угрожают будущему Украины, пишет Associated Press.
«

"Журналисты издания опросили десять украинских солдат с целью понять, как истощение боеприпасов, превосходящая численность российских войск и плохое военное командование привели худшему поражению Киева за год. Эти же проблемы угрожают будущему Украины", — говорится в материале.

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Опрошенные солдаты ВСУ рассказали, что ситуация в Авдеевке была катастрофической, так как они были физически истощены, страдали от нехватки боеприпасов и подвергались постоянным обстрелам со стороны российской авиации.
Многие украинские военнослужащие боятся, того, как их поражение в городе может повлиять на будущее страны, отметили обозреватели.
В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС России отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
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В миреАвдеевкаУкраинаКиевАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПолитика
 
 
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