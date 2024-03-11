https://ria.ru/20240311/tver-1932313818.html

Володин и Руденя посетили новую школу в Твери

Володин и Руденя посетили новую школу в Твери - РИА Новости, 11.03.2024

Володин и Руденя посетили новую школу в Твери

Новая школа на 1224 места открылась в тверском микрорайоне "Радужный", ее посетили спикер Госдумы Вячеслав Володин, который находится в Верхневолжье с рабочей... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T15:30

2024-03-11T15:30

2024-03-11T15:43

тверская область

игорь руденя

вячеслав володин

владимир васильев

школа

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ТВЕРЬ, 11 мар - РИА Новости. Новая школа на 1224 места открылась в тверском микрорайоне "Радужный", ее посетили спикер Госдумы Вячеслав Володин, который находится в Верхневолжье с рабочей поездкой, губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Госдумы Владимир Васильев, сообщает пресс-служба облправительства. Центр образования №57 построен по инициированному президентом России национальному проекту "Образование". Сейчас в школе занимаются ученики 1-8 классов. В образовательном процессе задействован 21 педагог. С 1 сентября 2024 года в школу будут набраны учащиеся всех классов, увеличат и штат педагогов. В школе имеются лабораторные кабинеты, лингафонный и компьютерные классы, столовая, актовый зал, два спортзала и два бассейна, уличный спорткомплекс с футбольным полем. Также есть школьный кванториум с оборудованием для обучения детей программированию и робототехнике. Гости осмотрели помещения школы, посетили урок "Разговоры о важном": сегодня учащиеся общались с участниками специальной военной операции. В актовом зале состоялась трансляция фильма "Василек", посвященного теме СВО. "Благодарны президенту Владимиру Владимировичу Путину за национальный проект "Образование", в рамках которого запланировано решение о строительстве в стране до 2030 года дополнительно не менее 150 школ. Планируем принять участие в этой программе", – приводятся в сообщении слова Рудени. Как отметили в пресс-службе, всего с 2018 года по нацпроекту "Образование" в Верхневолжье с учетом Центра образования №57 построено 6 школ более чем на 4600 мест. В 2024 году в регионе планируется ввести еще три школы на 650 мест. Рядом со школой расположена новая детская поликлиника, построенная по федеральному проекту "Программа модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", во вторник она откроет двери для пациентов. За учреждением будет закреплено порядка 10 тысяч детей. "За последние три месяца это уже четвертая новая поликлиника, открытая в нашем регионе. В 2024–2025 годах планируем открытие еще четырех медицинских центров", – сообщил губернатор. Руденя вместе с гостями посетили также Тверской механический завод электротранспорта (ОП "ТМЗЭТ"), где ознакомились с технологическим процессом, осмотрели вагоны. ОП "ТМЗЭТ" является одной из производственных площадок ООО "ПК Транспортные системы", которая входит в число ведущих российских разработчиков и производителей современного инновационного городского электротранспорта.

https://ria.ru/20240228/obkhod-1930057696.html

https://ria.ru/20240304/klaster-1931087987.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, вячеслав володин, владимир васильев, школа