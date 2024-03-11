https://ria.ru/20240311/tuva-1932237169.html
В Туве рассказали о размере компенсаций пострадавшим при ЧС на ТЭЦ
В Туве рассказали о размере компенсаций пострадавшим при ЧС на ТЭЦ - РИА Новости, 11.03.2024
В Туве рассказали о размере компенсаций пострадавшим при ЧС на ТЭЦ
Получившие тяжелые травмы при взрыве на ТЭЦ в тувинском городе Шагонаре получат выплаты по 400 тысяч рублей, а пострадавшие с травмами средней тяжести - по 200... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:09
2024-03-11T10:09
2024-03-11T10:22
происшествия
республика тыва
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НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Получившие тяжелые травмы при взрыве на ТЭЦ в тувинском городе Шагонаре получат выплаты по 400 тысяч рублей, а пострадавшие с травмами средней тяжести - по 200 тысяч, сообщил в понедельник глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале."Сегодня решением правительства Республики Тыва определили размеры единовременных выплат пострадавшим работникам при ЧС на Шагонарской ТЭЦ. Получившим тяжелые травмы выплатим по 400 тысяч рублей, а работникам с травмами средней тяжести - по 200 тысяч рублей", - написал он.Ховалыг поручил министру труда и социальной политики Тувы Эдуарду Сандану лично связаться с семьей каждого работника, помочь с оформлением документов и оперативно произвести выплаты.По данным главы региона, восемь пострадавших сотрудников ТЭЦ Шагонара продолжают находиться на лечении в ожоговом центре Краевой государственной клинической больницы в Красноярске. Как только станет возможным, родственники смогут их навестить. Минздрав Тувы, по его словам, согласовывает это с руководством клиники."Еще семь пострадавших с 6 марта находятся на лечении в Кызыле. Сегодня часть их выписывают, состояние которых за прошедшие дни улучшилось. Таким образом, под наблюдением врачей в Ресбольнице №1 останутся трое пациентов", - сообщил Ховалыг.В минувшую среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов.Из-за аварии без теплоснабжения в Шагонаре оставались 62 многоквартирных дома и 216 частных домов с центральным отоплением. В этих домах проживают порядка 4 тысяч человек (всего в городе проживает 12 тысяч человек). На данный момент восстановлена конвейерная линия топливоподачи, в работу введен второй котел, к теплу подключены 54 многоквартирных дома, а также все социальные объекты.
https://ria.ru/20240310/khleb-1932120272.html
https://ria.ru/20240310/pozhar-1932168267.html
https://ria.ru/20240302/peterburg-1930757870.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика тыва
Происшествия, Республика Тыва
В Туве рассказали о размере компенсаций пострадавшим при ЧС на ТЭЦ
Получившие тяжелые травмы при ЧС на ТЭЦ в Туве получат по 400 тысяч рублей
НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости.
Получившие тяжелые травмы при взрыве на ТЭЦ в тувинском городе Шагонаре получат выплаты по 400 тысяч рублей, а пострадавшие с травмами средней тяжести - по 200 тысяч, сообщил в понедельник глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале
.
"Сегодня решением правительства Республики Тыва определили размеры единовременных выплат пострадавшим работникам при ЧС на Шагонарской ТЭЦ. Получившим тяжелые травмы выплатим по 400 тысяч рублей, а работникам с травмами средней тяжести - по 200 тысяч рублей", - написал он.
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Ховалыг поручил министру труда и социальной политики Тувы Эдуарду Сандану лично связаться с семьей каждого работника, помочь с оформлением документов и оперативно произвести выплаты.
По данным главы региона, восемь пострадавших сотрудников ТЭЦ Шагонара продолжают находиться на лечении в ожоговом центре Краевой государственной клинической больницы в Красноярске. Как только станет возможным, родственники смогут их навестить. Минздрав Тувы, по его словам, согласовывает это с руководством клиники.
"Еще семь пострадавших с 6 марта находятся на лечении в Кызыле. Сегодня часть их выписывают, состояние которых за прошедшие дни улучшилось. Таким образом, под наблюдением врачей в Ресбольнице №1 останутся трое пациентов", - сообщил Ховалыг.
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В минувшую среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов.
Из-за аварии без теплоснабжения в Шагонаре оставались 62 многоквартирных дома и 216 частных домов с центральным отоплением. В этих домах проживают порядка 4 тысяч человек (всего в городе проживает 12 тысяч человек). На данный момент восстановлена конвейерная линия топливоподачи, в работу введен второй котел, к теплу подключены 54 многоквартирных дома, а также все социальные объекты.
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