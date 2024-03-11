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Премьер ЦАР примет участие в большой встрече в доме правительства России

Премьер ЦАР примет участие в большой встрече в доме правительства России - РИА Новости, 11.03.2024

Премьер ЦАР примет участие в большой встрече в доме правительства России

Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в понедельник примет участие в большой встрече в доме правительства РФ, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Леон... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T09:56

2024-03-11T09:56

2024-03-11T10:40

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в понедельник примет участие в большой встрече в доме правительства РФ, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Леон Додону-Пунагаза."Сегодня в доме правительства в 16 часов будет большая встреча. Премьер будет", - сказал посол в беседе с агентством.Ранее глава дипмиссии РФ в Банги Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что Молуа в ходе краткосрочного визита в Россию посетит Санкт-Петербург и Москву, где встретится с зампредом правительства РФ, представителями министерства энергетики и просвещения.

https://ria.ru/20231217/rossotrudnichestvo-1916261497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цар, россия, в мире