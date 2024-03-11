https://ria.ru/20240311/tsar-1932235584.html
Премьер ЦАР примет участие в большой встрече в доме правительства России
Премьер ЦАР примет участие в большой встрече в доме правительства России - РИА Новости, 11.03.2024
Премьер ЦАР примет участие в большой встрече в доме правительства России
Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в понедельник примет участие в большой встрече в доме правительства РФ, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Леон... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:56
2024-03-11T09:56
2024-03-11T10:40
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в понедельник примет участие в большой встрече в доме правительства РФ, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Леон Додону-Пунагаза."Сегодня в доме правительства в 16 часов будет большая встреча. Премьер будет", - сказал посол в беседе с агентством.Ранее глава дипмиссии РФ в Банги Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что Молуа в ходе краткосрочного визита в Россию посетит Санкт-Петербург и Москву, где встретится с зампредом правительства РФ, представителями министерства энергетики и просвещения.
https://ria.ru/20231217/rossotrudnichestvo-1916261497.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цар, россия, в мире
Премьер ЦАР примет участие в большой встрече в доме правительства России
Премьер ЦАР в понедельник примет участие во встрече в доме правительства России
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в понедельник примет участие в большой встрече в доме правительства РФ, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Леон Додону-Пунагаза.
"Сегодня в доме правительства в 16 часов будет большая встреча. Премьер будет", - сказал посол в беседе с агентством.
Ранее глава дипмиссии РФ в Банги
Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что Молуа в ходе краткосрочного визита в Россию посетит Санкт-Петербург и Москву, где встретится с зампредом правительства РФ, представителями министерства энергетики и просвещения.
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