https://ria.ru/20240311/trevoga-1932340007.html
В израильском Эйлате на побережье Красного моря объявили воздушную тревогу
В израильском Эйлате на побережье Красного моря объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.03.2024
В израильском Эйлате на побережье Красного моря объявили воздушную тревогу
Сирена воздушной тревоги впервые за три недели звучит в израильском городе Эйлат на побережье Красного моря, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:20
2024-03-11T17:20
2024-03-11T18:16
красное море
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
в мире
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар - РИА Новости. Сирена воздушной тревоги впервые за три недели звучит в израильском городе Эйлат на побережье Красного моря, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены прозвучали в городе Эйлат", - говорится в сообщении.Армия позднее сообщила, что сирена сработала в результате ошибочной идентификации угрозы.Последний раз в самом южном израильском городе сирены воздушной тревоги звучали 22 февраля.
https://ria.ru/20240311/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красное море, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, в мире, армия обороны израиля (цахал)
Красное море, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В израильском Эйлате на побережье Красного моря объявили воздушную тревогу
ЦАХАЛ: сирена воздушной тревоги впервые за 3 недели звучит в израильском Эйлате