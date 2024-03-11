https://ria.ru/20240311/trevoga-1932340007.html

В израильском Эйлате на побережье Красного моря объявили воздушную тревогу

В израильском Эйлате на побережье Красного моря объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.03.2024

В израильском Эйлате на побережье Красного моря объявили воздушную тревогу

Сирена воздушной тревоги впервые за три недели звучит в израильском городе Эйлат на побережье Красного моря, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:20

2024-03-11T17:20

2024-03-11T18:16

красное море

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

в мире

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар - РИА Новости. Сирена воздушной тревоги впервые за три недели звучит в израильском городе Эйлат на побережье Красного моря, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены прозвучали в городе Эйлат", - говорится в сообщении.Армия позднее сообщила, что сирена сработала в результате ошибочной идентификации угрозы.Последний раз в самом южном израильском городе сирены воздушной тревоги звучали 22 февраля.

https://ria.ru/20240311/konflikt-1915630213.html

красное море

израиль

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

красное море, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, в мире, армия обороны израиля (цахал)