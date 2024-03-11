https://ria.ru/20240311/tramp-1932210912.html

Орбан сравнил Трампа со сказочным героем и предрек ему победу на выборах

Орбан сравнил Трампа со сказочным героем и предрек ему победу на выборах - РИА Новости, 11.03.2024

Орбан сравнил Трампа со сказочным героем и предрек ему победу на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что экс-президент США Дональд Трамп достаточно пострадал и, подобно герою венгерских народных сказок, в результате РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T03:11

2024-03-11T03:11

2024-03-11T03:11

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БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что экс-президент США Дональд Трамп достаточно пострадал и, подобно герою венгерских народных сказок, в результате сможет одержать победу на президентских выборах. "Я довольно давно в этом "спорте", и, по моему опыту, ты можешь победить, только если пострадал за это. А он (Трамп - ред.) сейчас страдает за это, как собака. То, через что ему приходится проходить, почти беспрецедентно. Он свою победу получит не в подарок, он выстрадает ее. Я уверен, что тот, кто проходит такой очистительный огонь, кого хотят посадить, привлечь к суду, лишить активов, чье выдвижение хотят запретить, но он сражается и в результате выдвигается, тот, как это бывает в венгерских народных сказках, в конце победит", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы. Орбан выражал поддержку Трампу, когда тому предъявили обвинения. В частности, Орбан разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением на открытии Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе по приглашению Трампа.

https://ria.ru/20240310/orban-1932199402.html

https://ria.ru/20240311/tramp-1932209359.html

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сша, венгрия, нью-джерси, дональд трамп, виктор орбан, в мире