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Эксперт назвал возможные проблемы в бартерной торговле Турции и России - РИА Новости, 11.03.2024
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07:12 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/torgovlya-1932221121.html
Эксперт назвал возможные проблемы в бартерной торговле Турции и России
Эксперт назвал возможные проблемы в бартерной торговле Турции и России - РИА Новости, 11.03.2024
Эксперт назвал возможные проблемы в бартерной торговле Турции и России
Бартерная торговля между Турцией и Россией в условиях проблем с платежными переводами возможна, но существует ряд проблем, например, связанные с волатильностью... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T07:12
2024-03-11T07:12
россия
турция
сша
экономика
алексей ерхов
центральный банк рф (цб рф)
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АНКАРА, 11 мар – РИА Новости. Бартерная торговля между Турцией и Россией в условиях проблем с платежными переводами возможна, но существует ряд проблем, например, связанные с волатильностью национальных валют – лиры и рубля, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Возможность бартерной торговли с Россией рассматривалось турецкой стороной еще в 2022 году, когда местные банки прекратили обслуживание российских карт "Мир". С января в Турции из-за ужесточения санкций США возникла проблема с денежными переводами из России. Газета Aydınlık сообщала, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией. Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения. "Между двумя странами возможна бартерная торговля, однако между Турцией и Россией существует серьезный дефицит внешнего баланса. Этот дефицит в значительной степени обусловлен импортом энергоносителей", - заявил собеседник агентства. По его словам, на самом деле, открытие своп-линии (соглашения между двумя ЦБ об обмене валюты - ред.) между центральными банками может в некотором смысле позволить эту (бартерную) торговлю. "Существует также проблема, связанная с тем, что и рубль, и турецкая лира слишком волатильны с точки зрения платежей", - подчеркнул эксперт. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240307/turtsiya-1931636275.html
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html
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россия, турция, сша, экономика, алексей ерхов, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Турция, США, Экономика, Алексей Ерхов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Эксперт назвал возможные проблемы в бартерной торговле Турции и России

Эксперт Эрчин: бартерная торговля Турции и России возможна, но есть проблемы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 11 мар – РИА Новости. Бартерная торговля между Турцией и Россией в условиях проблем с платежными переводами возможна, но существует ряд проблем, например, связанные с волатильностью национальных валют – лиры и рубля, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Возможность бартерной торговли с Россией рассматривалось турецкой стороной еще в 2022 году, когда местные банки прекратили обслуживание российских карт "Мир". С января в Турции из-за ужесточения санкций США возникла проблема с денежными переводами из России. Газета Aydınlık сообщала, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией. Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения.
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7 марта, 09:33
"Между двумя странами возможна бартерная торговля, однако между Турцией и Россией существует серьезный дефицит внешнего баланса. Этот дефицит в значительной степени обусловлен импортом энергоносителей", - заявил собеседник агентства.
По его словам, на самом деле, открытие своп-линии (соглашения между двумя ЦБ об обмене валюты - ред.) между центральными банками может в некотором смысле позволить эту (бартерную) торговлю.
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"Существует также проблема, связанная с тем, что и рубль, и турецкая лира слишком волатильны с точки зрения платежей", - подчеркнул эксперт.
Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
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