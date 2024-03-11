https://ria.ru/20240311/torgovlya-1932221121.html
Эксперт назвал возможные проблемы в бартерной торговле Турции и России
Эксперт назвал возможные проблемы в бартерной торговле Турции и России - РИА Новости, 11.03.2024
Эксперт назвал возможные проблемы в бартерной торговле Турции и России
Бартерная торговля между Турцией и Россией в условиях проблем с платежными переводами возможна, но существует ряд проблем, например, связанные с волатильностью... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T07:12
2024-03-11T07:12
2024-03-11T07:12
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сша
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алексей ерхов
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АНКАРА, 11 мар – РИА Новости. Бартерная торговля между Турцией и Россией в условиях проблем с платежными переводами возможна, но существует ряд проблем, например, связанные с волатильностью национальных валют – лиры и рубля, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Возможность бартерной торговли с Россией рассматривалось турецкой стороной еще в 2022 году, когда местные банки прекратили обслуживание российских карт "Мир". С января в Турции из-за ужесточения санкций США возникла проблема с денежными переводами из России. Газета Aydınlık сообщала, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией. Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения. "Между двумя странами возможна бартерная торговля, однако между Турцией и Россией существует серьезный дефицит внешнего баланса. Этот дефицит в значительной степени обусловлен импортом энергоносителей", - заявил собеседник агентства. По его словам, на самом деле, открытие своп-линии (соглашения между двумя ЦБ об обмене валюты - ред.) между центральными банками может в некотором смысле позволить эту (бартерную) торговлю. "Существует также проблема, связанная с тем, что и рубль, и турецкая лира слишком волатильны с точки зрения платежей", - подчеркнул эксперт. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240307/turtsiya-1931636275.html
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html
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россия, турция, сша, экономика, алексей ерхов, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Турция, США, Экономика, Алексей Ерхов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Эксперт назвал возможные проблемы в бартерной торговле Турции и России
Эксперт Эрчин: бартерная торговля Турции и России возможна, но есть проблемы
АНКАРА, 11 мар – РИА Новости. Бартерная торговля между Турцией и Россией в условиях проблем с платежными переводами возможна, но существует ряд проблем, например, связанные с волатильностью национальных валют – лиры и рубля, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Возможность бартерной торговли с Россией рассматривалось турецкой стороной еще в 2022 году, когда местные банки прекратили обслуживание российских карт "Мир". С января в Турции из-за ужесточения санкций США возникла проблема с денежными переводами из России. Газета Aydınlık сообщала, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией. Посол России в Турции Алексей Ерхов
ранее заявил РИА Новости, что представители США
"терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона
на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения.
В Турции заявили о неприятностях от торговли с Россией в условиях санкций
"Между двумя странами возможна бартерная торговля, однако между Турцией и Россией существует серьезный дефицит внешнего баланса. Этот дефицит в значительной степени обусловлен импортом энергоносителей", - заявил собеседник агентства.
По его словам, на самом деле, открытие своп-линии (соглашения между двумя ЦБ
об обмене валюты - ред.) между центральными банками может в некотором смысле позволить эту (бартерную) торговлю.
В Турции забили тревогу из-за проблем с переводами из России
"Существует также проблема, связанная с тем, что и рубль, и турецкая лира слишком волатильны с точки зрения платежей", - подчеркнул эксперт.
Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
"Парадоксально". В Турции сделали неожиданное заявление о России