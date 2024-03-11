https://ria.ru/20240311/tof-1932213444.html
Ракетный катер ТОФ обстрелял "противника" в Японском море
Ракетный катер ТОФ обстрелял "противника" в Японском море - РИА Новости, 11.03.2024
Ракетный катер ТОФ обстрелял "противника" в Японском море
Ракетный катер "Р-18" Тихоокеанского флота в рамках учений в Японском море обстрелял артиллерией условный корабль противника, сообщает ТОФ. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T04:40
2024-03-11T04:40
2024-03-11T05:01
японское море
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93845/11/938451185_27:0:1051:576_1920x0_80_0_0_61feab4a9d191a49a727b0186437498f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Ракетный катер "Р-18" Тихоокеанского флота в рамках учений в Японском море обстрелял артиллерией условный корабль противника, сообщает ТОФ. "Экипаж "Р-18" выполнил упражнения с практической артиллерийской стрельбой по морским и воздушным целям, а также отработал задачу нанесения условного ракетного удара по надводному объекту, имитирующему корабль условного противника. Огневая задача для ракетного удара была решена с выполнением полного алгоритма действий экипажа без практической стрельбы ракетами", - говорится в сообщении. Кроме стрельб, экипаж катера отработал задачи постановки радиоэлектронных помех и оперативного ухода от ответного удара условного противника. Отмечается, что мероприятие проведено в рамках плана боевой подготовки ТОФ.
https://ria.ru/20240129/tof-1924049356.html
https://ria.ru/20231225/korabli-1917997660.html
японское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93845/11/938451185_155:0:923:576_1920x0_80_0_0_48c8e39d82eebb65bcf7d1041975739a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
японское море, безопасность, тихоокеанский флот вмф россии
Японское море, Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России
Ракетный катер ТОФ обстрелял "противника" в Японском море
Ракетный катер "Р-18" ТОФ провел артиллерийские стрельбы в Японском море