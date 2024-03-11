https://ria.ru/20240311/tof-1932213444.html

Ракетный катер ТОФ обстрелял "противника" в Японском море

Ракетный катер ТОФ обстрелял "противника" в Японском море - РИА Новости, 11.03.2024

Ракетный катер ТОФ обстрелял "противника" в Японском море

Ракетный катер "Р-18" Тихоокеанского флота в рамках учений в Японском море обстрелял артиллерией условный корабль противника, сообщает ТОФ. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T04:40

2024-03-11T04:40

2024-03-11T05:01

японское море

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Ракетный катер "Р-18" Тихоокеанского флота в рамках учений в Японском море обстрелял артиллерией условный корабль противника, сообщает ТОФ. "Экипаж "Р-18" выполнил упражнения с практической артиллерийской стрельбой по морским и воздушным целям, а также отработал задачу нанесения условного ракетного удара по надводному объекту, имитирующему корабль условного противника. Огневая задача для ракетного удара была решена с выполнением полного алгоритма действий экипажа без практической стрельбы ракетами", - говорится в сообщении. Кроме стрельб, экипаж катера отработал задачи постановки радиоэлектронных помех и оперативного ухода от ответного удара условного противника. Отмечается, что мероприятие проведено в рамках плана боевой подготовки ТОФ.

https://ria.ru/20240129/tof-1924049356.html

https://ria.ru/20231225/korabli-1917997660.html

японское море

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японское море, безопасность, тихоокеанский флот вмф россии