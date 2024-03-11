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Ракетный катер ТОФ обстрелял "противника" в Японском море - РИА Новости, 11.03.2024
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04:40 11.03.2024 (обновлено: 05:01 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/tof-1932213444.html
Ракетный катер ТОФ обстрелял "противника" в Японском море
Ракетный катер ТОФ обстрелял "противника" в Японском море - РИА Новости, 11.03.2024
Ракетный катер ТОФ обстрелял "противника" в Японском море
Ракетный катер "Р-18" Тихоокеанского флота в рамках учений в Японском море обстрелял артиллерией условный корабль противника, сообщает ТОФ. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T04:40
2024-03-11T05:01
японское море
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Ракетный катер "Р-18" Тихоокеанского флота в рамках учений в Японском море обстрелял артиллерией условный корабль противника, сообщает ТОФ. "Экипаж "Р-18" выполнил упражнения с практической артиллерийской стрельбой по морским и воздушным целям, а также отработал задачу нанесения условного ракетного удара по надводному объекту, имитирующему корабль условного противника. Огневая задача для ракетного удара была решена с выполнением полного алгоритма действий экипажа без практической стрельбы ракетами", - говорится в сообщении. Кроме стрельб, экипаж катера отработал задачи постановки радиоэлектронных помех и оперативного ухода от ответного удара условного противника. Отмечается, что мероприятие проведено в рамках плана боевой подготовки ТОФ.
https://ria.ru/20240129/tof-1924049356.html
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японское море, безопасность, тихоокеанский флот вмф россии
Японское море, Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России
Ракетный катер ТОФ обстрелял "противника" в Японском море

Ракетный катер "Р-18" ТОФ провел артиллерийские стрельбы в Японском море

© РИА Новости / Виталий АньковНочные учения ТОФ
Ночные учения ТОФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Ночные учения ТОФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Ракетный катер "Р-18" Тихоокеанского флота в рамках учений в Японском море обстрелял артиллерией условный корабль противника, сообщает ТОФ.
«
"Экипаж "Р-18" выполнил упражнения с практической артиллерийской стрельбой по морским и воздушным целям, а также отработал задачу нанесения условного ракетного удара по надводному объекту, имитирующему корабль условного противника. Огневая задача для ракетного удара была решена с выполнением полного алгоритма действий экипажа без практической стрельбы ракетами", - говорится в сообщении.
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Кроме стрельб, экипаж катера отработал задачи постановки радиоэлектронных помех и оперативного ухода от ответного удара условного противника.
Отмечается, что мероприятие проведено в рамках плана боевой подготовки ТОФ.
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