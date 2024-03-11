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Дуров назвал Telegram одним из самых популярных приложений в мире - РИА Новости, 11.03.2024
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17:35 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/telegram-1932343763.html
Дуров назвал Telegram одним из самых популярных приложений в мире
Дуров назвал Telegram одним из самых популярных приложений в мире - РИА Новости, 11.03.2024
Дуров назвал Telegram одним из самых популярных приложений в мире
Telegram насчитывает 900 миллионов пользователей, зарабатывает сотни миллионов долларов на рекламе и приближается к прибыльности, следует из интервью его... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:35
2024-03-11T17:35
технологии
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Telegram насчитывает 900 миллионов пользователей, зарабатывает сотни миллионов долларов на рекламе и приближается к прибыльности, следует из интервью его владельца Павла Дурова для газеты Financial Times. "Telegram насчитывает 900 млн пользователей и приближается к прибыльности, в то время как компания приближается к потенциальному IPO", – передает газета со слов Дурова (прямая цитата не приводится). Telegram стал одним из самых популярных приложений в мире, принося сотни миллионов долларов дохода после внедрения рекламы и премиум-подписки 2 года назад, также следует из материала. "Мы надеемся стать прибыльными в следующем году, если не в этом", - сказал газете Дуров.
https://ria.ru/20240311/telegram-1932331301.html
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технологии, павел дуров, telegram
Технологии, Павел Дуров, Telegram
Дуров назвал Telegram одним из самых популярных приложений в мире

Дуров: Telegram насчитывает 900 млн пользователей и приближается к прибыльности

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Telegram насчитывает 900 миллионов пользователей, зарабатывает сотни миллионов долларов на рекламе и приближается к прибыльности, следует из интервью его владельца Павла Дурова для газеты Financial Times.
«
"Telegram насчитывает 900 млн пользователей и приближается к прибыльности, в то время как компания приближается к потенциальному IPO", – передает газета со слов Дурова (прямая цитата не приводится).
Telegram стал одним из самых популярных приложений в мире, принося сотни миллионов долларов дохода после внедрения рекламы и премиум-подписки 2 года назад, также следует из материала.
"Мы надеемся стать прибыльными в следующем году, если не в этом", - сказал газете Дуров.
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ТехнологииПавел ДуровTelegram
 
 
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