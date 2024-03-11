https://ria.ru/20240311/telegram-1932343763.html

Дуров назвал Telegram одним из самых популярных приложений в мире

Дуров назвал Telegram одним из самых популярных приложений в мире - РИА Новости, 11.03.2024

Дуров назвал Telegram одним из самых популярных приложений в мире

Telegram насчитывает 900 миллионов пользователей, зарабатывает сотни миллионов долларов на рекламе и приближается к прибыльности, следует из интервью его... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:35

2024-03-11T17:35

2024-03-11T17:35

технологии

павел дуров

telegram

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Telegram насчитывает 900 миллионов пользователей, зарабатывает сотни миллионов долларов на рекламе и приближается к прибыльности, следует из интервью его владельца Павла Дурова для газеты Financial Times. "Telegram насчитывает 900 млн пользователей и приближается к прибыльности, в то время как компания приближается к потенциальному IPO", – передает газета со слов Дурова (прямая цитата не приводится). Telegram стал одним из самых популярных приложений в мире, принося сотни миллионов долларов дохода после внедрения рекламы и премиум-подписки 2 года назад, также следует из материала. "Мы надеемся стать прибыльными в следующем году, если не в этом", - сказал газете Дуров.

https://ria.ru/20240311/telegram-1932331301.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, павел дуров, telegram