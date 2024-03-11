Рейтинг@Mail.ru
Байден запросил сто миллионов долларов на военную поддержку Тайваня - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/tayvan-1932366663.html
Байден запросил сто миллионов долларов на военную поддержку Тайваня
Байден запросил сто миллионов долларов на военную поддержку Тайваня - РИА Новости, 11.03.2024
Байден запросил сто миллионов долларов на военную поддержку Тайваня
Проект бюджета Белого дома включает $2,1 миллиарда на зарубежную помощь странам Азии, в том числе $100 млн на военную поддержку Тайваня, говорится в проекте... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:37
2024-03-11T19:37
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931870884_0:10:3070:1738_1920x0_80_0_0_dd67251c85c53f005a17dc93e2695636.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Проект бюджета Белого дома включает $2,1 миллиарда на зарубежную помощь странам Азии, в том числе $100 млн на военную поддержку Тайваня, говорится в проекте бюджета, обнародованном в понедельник Белым домом. Как отмечается, запрос включает в себя 2,1 миллиарда долларов азиатским странам, включая "100 миллионов долларов на отдельный запрос о военной помощи Тайваню". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань . Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240311/ssha-1932364435.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931870884_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_2d18b5080b9bf06f2b5462c1fd07de02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, джо байден
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Джо Байден
Байден запросил сто миллионов долларов на военную поддержку Тайваня

Байден запросил у конгресса сто миллионов долларов на военную поддержку Тайваня

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Проект бюджета Белого дома включает $2,1 миллиарда на зарубежную помощь странам Азии, в том числе $100 млн на военную поддержку Тайваня, говорится в проекте бюджета, обнародованном в понедельник Белым домом.
Как отмечается, запрос включает в себя 2,1 миллиарда долларов азиатским странам, включая "100 миллионов долларов на отдельный запрос о военной помощи Тайваню".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань . Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Белый дом запросит у конгресса 850 миллиардов долларов на оборонные нужды
19:18
 
В миреТайваньКитайСШАНэнси ПелосиДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала