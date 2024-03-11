https://ria.ru/20240311/tayvan-1932366663.html

Байден запросил сто миллионов долларов на военную поддержку Тайваня

Байден запросил сто миллионов долларов на военную поддержку Тайваня - РИА Новости, 11.03.2024

Байден запросил сто миллионов долларов на военную поддержку Тайваня

Проект бюджета Белого дома включает $2,1 миллиарда на зарубежную помощь странам Азии, в том числе $100 млн на военную поддержку Тайваня, говорится в проекте... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T19:37

2024-03-11T19:37

2024-03-11T19:37

в мире

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

джо байден

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Проект бюджета Белого дома включает $2,1 миллиарда на зарубежную помощь странам Азии, в том числе $100 млн на военную поддержку Тайваня, говорится в проекте бюджета, обнародованном в понедельник Белым домом. Как отмечается, запрос включает в себя 2,1 миллиарда долларов азиатским странам, включая "100 миллионов долларов на отдельный запрос о военной помощи Тайваню". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань . Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240311/ssha-1932364435.html

тайвань

китай

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, джо байден