Байден запросил сто миллионов долларов на военную поддержку Тайваня
Байден запросил у конгресса сто миллионов долларов на военную поддержку Тайваня
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Проект бюджета Белого дома включает $2,1 миллиарда на зарубежную помощь странам Азии, в том числе $100 млн на военную поддержку Тайваня, говорится в проекте бюджета, обнародованном в понедельник Белым домом.
Как отмечается, запрос включает в себя 2,1 миллиарда долларов азиатским странам, включая "100 миллионов долларов на отдельный запрос о военной помощи Тайваню".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань . Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.