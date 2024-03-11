https://ria.ru/20240311/tank-1932213122.html
Украинский Challenger 2 утонул в грязи
Украинский Challenger 2 утонул в грязи - РИА Новости, 11.03.2024
Украинский Challenger 2 утонул в грязи
Украинский танк Challenger 2 увяз в грязи во время демонстрационного заезда для журналистов, пишет британский таблоид The Sun. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T04:22
2024-03-11T04:22
2024-03-11T11:52
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Украинский танк Challenger 2 увяз в грязи во время демонстрационного заезда для журналистов, пишет британский таблоид The Sun.Корреспонденты издания посетили "секретный" полигон, где им продемонстрировали тренировки по использованию британских танков. Однако во время показательного заезда один из них увяз в грязи. Чтобы вытащить его, пришлось пригнать второй Challenger 2.Украинские военные пожаловались The Sun на вес и мобильность 64-тонного танка, по их словам, они "постоянно застревают в грязи" из-за своей тяжести. При этом более серьезной проблемой они назвали надежность Challenger 2: 5 из 14 поставленных танков сломались, а на доставку запасных частей иногда уходят месяцы.Также представители ВСУ указали, что механизмы в башне и прицельные приспособления "не так долговечны" и "ломались с самого начала".По информации The Sun, на данный момент из всех переданных Британией Challenger 2 в боеготовом состоянии находятся только семь боевых машин.В общей сложности Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2, некоторые из которых уже уничтожили. Кроме того, российские военные уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, за последние несколько недель ВСУ также потеряли несколько американских M1 Abrams.
https://ria.ru/20240311/abrams-1932209120.html
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в мире, великобритания, украина, вооруженные силы украины
В мире, Великобритания, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский Challenger 2 утонул в грязи
Sun: украинский танк Challenger 2 увяз в грязи во время заезда с журналистами
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости.
Украинский танк Challenger 2 увяз в грязи во время демонстрационного заезда для журналистов, пишет британский таблоид The Sun
.
Корреспонденты издания посетили "секретный" полигон, где им продемонстрировали тренировки по использованию британских танков. Однако во время показательного заезда один из них увяз в грязи. Чтобы вытащить его, пришлось пригнать второй Challenger 2.
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Украинские военные пожаловались The Sun на вес и мобильность 64-тонного танка, по их словам, они "постоянно застревают в грязи" из-за своей тяжести. При этом более серьезной проблемой они назвали надежность Challenger 2: 5 из 14 поставленных танков сломались, а на доставку запасных частей иногда уходят месяцы.
Также представители ВСУ
указали, что механизмы в башне и прицельные приспособления "не так долговечны" и "ломались с самого начала".
По информации The Sun, на данный момент из всех переданных Британией Challenger 2 в боеготовом состоянии находятся только семь боевых машин.
В общей сложности Великобритания
поставила Украине
14 танков Challenger 2, некоторые из которых уже уничтожили. Кроме того, российские военные уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, за последние несколько недель ВСУ также потеряли несколько американских M1 Abrams.
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