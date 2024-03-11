https://ria.ru/20240311/su-34-1932214198.html
Су-34 нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Су-34 нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ авиабомбами ФАБ-500 - РИА Новости, 11.03.2024
Су-34 нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T05:04
2024-03-11T05:04
2024-03-11T12:37
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщили в понедельник в Минобороны России."Экипажи многофункциональных сверхзвуковых фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - сказали в ведомстве. УМПК крепится к обычной свободнопадающей бомбе, превращая ее в управляемую. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме. С помощью такого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной. В настоящее время в зоне спецоперации с фронтовых бомбардировщиков Су-34 применяются бомбы с УМПК калибра 250, 500 и 1500 килограммов. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи вернулись на аэродром вылета. В Минобороны добавили, что Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.
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Удары по позициям ВСУ бомбардировщиками Су-34
Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ на Южнодонецком направлении. Для этих ударов использовались неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Кадры работы российской авиации публикует Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Су-34, Безопасность
Су-34 нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Су-34 сбросили на позиции ВСУ на Южнодонецком направлении бомбы ФАБ-500