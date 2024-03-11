https://ria.ru/20240311/stoltenberg-1932300019.html

Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг

Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг - РИА Новости, 11.03.2024

Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не принесет мир, уверен, что необходимы переговоры, которые, по его словам, должны "сохранить... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:32

2024-03-11T14:32

2024-03-11T14:32

специальная военная операция на украине

россия

в мире

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йенс столтенберг

украина

владимир путин

нато

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не принесет мир, уверен, что необходимы переговоры, которые, по его словам, должны "сохранить Украину как суверенную и независимую нацию". По его словам, для Киева "капитуляция не означает мир", он призвал "усиливать Украину", чтобы "показать" России, что она "не получит того, чего желает, на поле боя". "Необходимо сесть за стол переговоров и обсуждать решение, при котором Украина сохранится как независимая и суверенная нация", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Швеции. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, в мире, киев, йенс столтенберг, украина, владимир путин, нато