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Житель Саратова получил срок за попытку купить секретную военную продукцию - РИА Новости, 11.03.2024
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18:08 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/srok-1932352400.html
Житель Саратова получил срок за попытку купить секретную военную продукцию
Житель Саратова получил срок за попытку купить секретную военную продукцию - РИА Новости, 11.03.2024
Житель Саратова получил срок за попытку купить секретную военную продукцию
Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 8 месяцам колонии жителя Саратова за попытку купить секретную военную продукцию, сообщило УФСБ России по... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:08
2024-03-11T18:08
происшествия
саратов
ростов-на-дону
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости. Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 8 месяцам колонии жителя Саратова за попытку купить секретную военную продукцию, сообщило УФСБ России по Ростовской области. По данным оперативников, житель Саратова искал секретную военную продукцию для перепродажи. Сотрудники ФСБ России задержали его в Ростове-на-Дону с поличным при попытке купить "секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлен". Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Подозреваемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. "Советским районным судом Ростова-на-Дону он признан виновным по указанному составу преступления с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 8 месяцев", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.
https://ria.ru/20240309/zelenskiy-1931995964.html
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происшествия, саратов, ростов-на-дону, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Саратов, Ростов-на-Дону, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Саратова получил срок за попытку купить секретную военную продукцию

Саратовцу дали 8 месяцев колонии за попытку купить секретную военную продукцию

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости. Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 8 месяцам колонии жителя Саратова за попытку купить секретную военную продукцию, сообщило УФСБ России по Ростовской области.
По данным оперативников, житель Саратова искал секретную военную продукцию для перепродажи. Сотрудники ФСБ России задержали его в Ростове-на-Дону с поличным при попытке купить "секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлен".
Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Подозреваемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.
«
"Советским районным судом Ростова-на-Дону он признан виновным по указанному составу преступления с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 8 месяцев", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.
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ПроисшествияСаратовРостов-на-ДонуРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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