https://ria.ru/20240311/spirt-1932312535.html

Путин подписал закон об ужесточении требований к спиртным напиткам

Путин подписал закон об ужесточении требований к спиртным напиткам - РИА Новости, 11.03.2024

Путин подписал закон об ужесточении требований к спиртным напиткам

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и спиртных напитков в целях повышения прозрачности их... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T15:18

2024-03-11T15:18

2024-03-11T15:18

экономика

россия

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767967419_0:228:2849:1831_1920x0_80_0_0_b3fa617b6da957bcddb9318af08b0693.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и спиртных напитков в целях повышения прозрачности их деятельности и борьбы с нелегальным производством такой продукции. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон уточняет правила использования оборудования для производства такой продукции, а также процесс денатурации. А минимальный размер уставного капитала организаций, обращающихся за лицензией на производство этилового спирта, с 1 июля 2026 года повышается до 100 миллионов с 10 миллионов рублей. При этом запрещается его оплата неденежными и заемными средствами. Снижение стоимости чистых активов таких организаций ниже 100 миллионов рублей станет основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке. Кроме того, с 1 июля 2025 года вводится перечень физлиц с неудовлетворительной деловой репутацией – им запрещается занимать должности руководителей, главного бухгалтера, входить в органы управления и контролировать организации, которые обращаются за лицензией на производство, хранение и поставки этилового спирта или спиртных напитков, или уже имеют ее. В этот перечень, в частности, будут включать лиц, привлеченных к ответственности за нарушение правил учета; контрабанду; незаконные производство, оборот, продажу и маркировку алкоголя; изготовление и сбыт поддельных акцизных марок. Сведения о таких лицах исключаются из перечня через пять лет после их внесения. Возможно также досрочное исключение, в частности, по решению суда. Изменения вносятся и в части раскрытия информации о бенефициарных владельцах и контролирующих физлицах таких организаций. Наличие среди них или в руководстве организаций лиц с неудовлетворительной деловой репутацией станет основанием для приостановки лицензии или отказа в ее выдаче. Таким основанием также станут сведения об исключении из реестра юрлиц, о ликвидации и о введении процедур банкротства в отношении организации либо входящих с ней в одну группу или аффилированных юрлиц. Эти требования не будут распространяться на производство этилового спирта из непищевого сырья растительного происхождения, винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов и винодельческой продукции. Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу с 1 июля 2024 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок. Как пояснял член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, благодаря этому закону количество суррогатного алкоголя будет существенно ограничено, а те, кто его производил, не будут допускаться к этой деятельности.

https://ria.ru/20231231/alkogol-1919267874.html

https://ria.ru/20230609/arest-1877265545.html

https://ria.ru/20231205/alkogol-1913965820.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин, госдума рф