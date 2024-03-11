https://ria.ru/20240311/spetsoperatsiya-1932352032.html

Спецоперация, 11 марта: командиры ВСУ хотят свергнуть Зеленского

Спецоперация, 11 марта: командиры ВСУ хотят свергнуть Зеленского - РИА Новости, 11.03.2024

Спецоперация, 11 марта: командиры ВСУ хотят свергнуть Зеленского

О планах украинских военных свергнуть Зеленского и ходе специальной военной операции — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T18:54

2024-03-11T18:54

2024-03-11T19:18

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

владимир зеленский

роман старовойт

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_611:223:2419:1240_1920x0_80_0_0_2a079fa15facb919f5826a39ec3f7410.jpg

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. О планах украинских военных свергнуть Зеленского и ходе специальной военной операции — в материале РИА Новости.Украинские военные обсуждают свержение ЗеленскогоПредставитель российских силовых структур сообщил РИА Новости, что командиры и бойцы элитных подразделений ВСУ выражают недовольство действиями Владимира Зеленского и нового главкома Александра Сырского и всерьез обсуждают свержение украинского президента.Как рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, украинским военным, если они хотят защитить семьи, действительно надо "убирать фашистскую шайку" и ставить военную администрацию, которая прекратит боевые действия и заключит мир на условиях России. В то же время депутат оговорился, что считает такой вариант развития событий пока маловероятным. Улучшили положениеКак следует из сводки Минобороны, за прошедшие сутки российские Вооруженные Силы отразили 17 атак и контратак украинских войск на Купянском, Донецком, Авдеевском и Херсонском направлениях. Кроме того, военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком и Херсонском направлениях, улучшили положение по переднему краю на Авдеевском. При этом Киев потерял:Также уничтожены пять складов боеприпасов противника. В ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить:Российские авиация и артиллерия уничтожили склад топлива и семь пунктов управления беспилотниками ВСУ, а также поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средства противовоздушной обороны сбили десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 95 беспилотников в различных районах ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Удары по коммунальной инфраструктуреГубернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела села Гончаровка один человек получил тяжелое ранение и умер в больнице, а еще одна жительница была контужена. Позднее глава региона добавил, что в деревне Внезапное Кореневского района получили повреждения газовая труба и линия электропередачи.Утром украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Кроме того, в региональном минстрое сообщили об ударе беспилотника по автомобилю коммунального предприятия "Вода Донбасса". Машина сгорела, но люди успели выбраться и не пострадали. Как сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой, за прошедшую неделю три мирных жителя погибли, еще 19, в том числе четыре ребенка, получили ранения. За весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9196 человек, в том числе 234 ребенка, пострадали 13558 мирных жителей. Продолжит содействоватьМинобороны Великобритании сообщило, что начальник штаба обороны адмирал сэр Тони Радакин, который должен был покинуть свой пост в грядущем ноябре, останется на нем до осени 2025 года. Адмирал известен тем, что, по информации СМИ, секретно помогает Киеву с планированием боевых действий и, в частности, содействовал в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота ВМФ России.Капитуляция Киева не принесет мир, поэтому необходимы переговоры, которые должны "сохранить Украину как суверенную и независимую нацию", заявил Йенс Столтенберг. Генсек НАТО призвал усиливать Украину, чтобы "показать" России, что она "не получит того, чего желает, на поле боя". Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что лучшей помощью для Киева было бы возвращение боеспособных украинцев на родину, в то время как попытки отправить туда солдат НАТО лишь увеличат риск глобального конфликта. Телеканал CNN со ссылкой на разведданные НАТО сообщил, что Россия производит в месяц около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, или около трех миллионов снарядов в год. Это в несколько раз больше, чем США и Европа, которые, как сообщалось ранее, способны производить в год лишь около 1,2 миллиона боеприпасов для Киева. Продолжение "сюрпризов"Украинские СМИ ночью сообщали о взрывах в Харькове. Утром глава областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о повреждении объекта инфраструктуры. Также сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, которого в России обвиняют в причастности к терактам, заявил о подготовке "серьезной операции" в российском Крыму. Ранее он заявил о новых "сюрпризах" на полуострове и добавил, что не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться Крымским мостом. Издание New York Times сообщило, что 12 украинских пилотов, как ожидается, к лету будут готовы управлять истребителями F-16 в условиях боевых действий после обучения в Дании, Британии и США. Однако к этому моменту Киеву предоставят лишь шесть истребителей из обещанных 45.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бойцы элитных подразделений ВСУ обсуждают свержение Зеленского Командиры и бойцы элитных подразделений ВСУ недовольны перестановками в военном руководстве и всерьез обсуждают свержение Зеленского. Об этом РИА Новости рассказал представитель российских силовых структур. По его словам, специалисты получили доступ к закрытому чату с названием ParaBelum. Украинские военные в нем призывают сослуживцев встать на защиту Залужного 2024-03-11T18:54 true PT1M09S

Минобороны об уничтожении танка Abrams на Авдеевском направлении На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердычи, Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 430 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей. 2024-03-11T18:54 true PT1M00S

Удары по позициям ВСУ бомбардировщиками Су-34 Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ на Южнодонецком направлении. Для этих ударов использовались неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Кадры работы российской авиации публикует Минобороны. 2024-03-11T18:54 true PT3M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, владимир зеленский, роман старовойт, нато, вооруженные силы украины, госдума рф, андрей картаполов, f-16, в мире, вооруженные силы рф