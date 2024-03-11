https://ria.ru/20240311/spetsoperatsiya-1932298685.html
Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении
Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.03.2024
Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении в результате боестолкновений заняли более выгодные позиции, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:24
2024-03-11T14:24
2024-03-11T14:25
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении в результате боестолкновений заняли более выгодные позиции, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих, танк и гаубицу Д-30, сообщило в понедельник Минобороны РФ в телеграм-канале."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Отражена атака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, танк, пять автомобилей и гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении
Минобороны сообщило, что на Херсонском направлении отражена атака ВСУ