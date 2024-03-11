https://ria.ru/20240311/spetsoperatsiya-1932298685.html

Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении

Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.03.2024

Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении в результате боестолкновений заняли более выгодные позиции, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:24

2024-03-11T14:24

2024-03-11T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

работино

запорожская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922771580_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_ac86ddaa4c25d8262edd6dd2cb1d60d3.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении в результате боестолкновений заняли более выгодные позиции, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих, танк и гаубицу Д-30, сообщило в понедельник Минобороны РФ в телеграм-канале."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Отражена атака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, танк, пять автомобилей и гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

работино

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины