https://ria.ru/20240311/spetsoperatsiya-1932297363.html

Российская ПВО за сутки сбила 95 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 95 украинских дронов - РИА Новости, 11.03.2024

Российская ПВО за сутки сбила 95 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и 95 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:19

2024-03-11T14:19

2024-03-11T14:19

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

лисичанск

безопасность

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и 95 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. "Средствами противовоздушной обороны сбито 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. В течение суток уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Песчаное, Табаевка Харьковской области, Житловка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Донецк, Кременец Донецкой Народной Республики, Токмак Запорожской области и Пролетарка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 15 080 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15 428 танков и других боевых бронированных машин, 1237 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 608 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240310/bespilotnik-1932155975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, харьковская область, лисичанск, безопасность