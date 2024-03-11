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Российская ПВО за сутки сбила 95 украинских дронов - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/spetsoperatsiya-1932297363.html
Российская ПВО за сутки сбила 95 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 95 украинских дронов - РИА Новости, 11.03.2024
Российская ПВО за сутки сбила 95 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и 95 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:19
2024-03-11T14:19
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
лисичанск
безопасность
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и 95 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. "Средствами противовоздушной обороны сбито 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. В течение суток уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Песчаное, Табаевка Харьковской области, Житловка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Донецк, Кременец Донецкой Народной Республики, Токмак Запорожской области и Пролетарка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 15 080 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15 428 танков и других боевых бронированных машин, 1237 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 608 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, харьковская область, лисичанск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Лисичанск, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 95 украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 95 дронов ВСУ и 10 снарядов HIMARS

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и 95 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбито 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. В течение суток уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Песчаное, Табаевка Харьковской области, Житловка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Донецк, Кременец Донецкой Народной Республики, Токмак Запорожской области и Пролетарка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 15 080 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15 428 танков и других боевых бронированных машин, 1237 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 608 единиц специальной военной автомобильной техники.
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