https://ria.ru/20240311/spetsoperatsiya-1932295634.html

ВС России уничтожили до 140 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России уничтожили до 140 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.03.2024

ВС России уничтожили до 140 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух украинских бригад на южнодонецком направлении, потери ВСУ составили здесь более 140... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:09

2024-03-11T14:09

2024-03-11T14:11

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух украинских бригад на южнодонецком направлении, потери ВСУ составили здесь более 140 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери ВСУ при этом составили более 140 военнослужащих, восемь пикапов и буксируемое орудие М119 производства США.

https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html

россия

донецкая народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, сша