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ВС России уничтожили до 140 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 11.03.2024 (обновлено: 14:11 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/spetsoperatsiya-1932295634.html
ВС России уничтожили до 140 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили до 140 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.03.2024
ВС России уничтожили до 140 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух украинских бригад на южнодонецком направлении, потери ВСУ составили здесь более 140... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:09
2024-03-11T14:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
сша
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух украинских бригад на южнодонецком направлении, потери ВСУ составили здесь более 140 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери ВСУ при этом составили более 140 военнослужащих, восемь пикапов и буксируемое орудие М119 производства США.
https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html
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донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, США
ВС России уничтожили до 140 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 140 военных на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Авдеевке
Российские военнослужащие в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух украинских бригад на южнодонецком направлении, потери ВСУ составили здесь более 140 солдат, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что потери ВСУ при этом составили более 140 военнослужащих, восемь пикапов и буксируемое орудие М119 производства США.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаСША
 
 
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