https://ria.ru/20240311/spetsoperatsiya-1932294620.html

Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении

Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 11.03.2024

Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении 30 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:06

2024-03-11T14:06

2024-03-11T14:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

украина

харьковская область

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении 30 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО Vampire чешского производства, две самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и орудие М101 производства США", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, харьковская область