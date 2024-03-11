Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 11.03.2024 (обновлено: 14:29 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/spetsoperatsiya-1932294620.html
Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении
Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 11.03.2024
Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении 30 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:06
2024-03-11T14:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931930255_0:270:3150:2041_1920x0_80_0_0_2545d577fdd38227056de86ce140f333.jpg
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении 30 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО Vampire чешского производства, две самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и орудие М101 производства США", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931930255_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b231f2d08515331edddb6e94deb8585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Харьковская область
Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении

Минобороны: потери ВСУ на Купянском направлении составили до 30 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении 30 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
"Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО Vampire чешского производства, две самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и орудие М101 производства США", - сказали в министерстве.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Были лучшими. Стало известно, какой удар Россия нанесла по США на Украине
10:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала