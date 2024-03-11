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Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении
Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 11.03.2024
Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении 30 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:06
2024-03-11T14:06
2024-03-11T14:29
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении 30 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО Vampire чешского производства, две самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и орудие М101 производства США", - сказали в министерстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Харьковская область
Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении
Минобороны: потери ВСУ на Купянском направлении составили до 30 военных