https://ria.ru/20240311/sostoyanie-1932379330.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ТЭЦ в Туве
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ТЭЦ в Туве - РИА Новости, 11.03.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ТЭЦ в Туве
В больницах остаются 12 человек, пострадавших на ТЭЦ в Туве, состояние одного из них остаётся крайне тяжелым, семеро - в тяжелом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T20:49
2024-03-11T20:49
2024-03-11T20:49
происшествия
россия
кызыл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В больницах остаются 12 человек, пострадавших на ТЭЦ в Туве, состояние одного из них остаётся крайне тяжелым, семеро - в тяжелом, сообщила пресс-служба Минздрава России. В минувшую среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. "По оперативным данным, на стационарном лечении остаются 12 человек, пострадавших в Тыве, 8 из них проходят лечение в Красноярской краевой больнице, еще четверо - в Кызыле. Состояние 1 из пострадавших крайне тяжелое, 7 - в тяжелом состоянии, состояние четверых врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении. Трое пациентов выписаны, еще 8 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь, уточнили в пресс-службе.
россия
кызыл
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
2024-03-11T20:49
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кызыл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Россия, Кызыл, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ТЭЦ в Туве
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В больницах остаются 12 человек, пострадавших на ТЭЦ в Туве, состояние одного из них остаётся крайне тяжелым, семеро - в тяжелом, сообщила пресс-служба Минздрава России.
2024-03-11T20:49
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PT0M10S
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ТЭЦ в Туве
Минздрав: один из пострадавши на ТЭЦ в Туве находится в крайне тяжелом состоянии