https://ria.ru/20240311/sostoyanie-1932379330.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ТЭЦ в Туве

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ТЭЦ в Туве - РИА Новости, 11.03.2024

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ТЭЦ в Туве

В больницах остаются 12 человек, пострадавших на ТЭЦ в Туве, состояние одного из них остаётся крайне тяжелым, семеро - в тяжелом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T20:49

2024-03-11T20:49

2024-03-11T20:49

происшествия

россия

кызыл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В больницах остаются 12 человек, пострадавших на ТЭЦ в Туве, состояние одного из них остаётся крайне тяжелым, семеро - в тяжелом, сообщила пресс-служба Минздрава России. В минувшую среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. "По оперативным данным, на стационарном лечении остаются 12 человек, пострадавших в Тыве, 8 из них проходят лечение в Красноярской краевой больнице, еще четверо - в Кызыле. Состояние 1 из пострадавших крайне тяжелое, 7 - в тяжелом состоянии, состояние четверых врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении. Трое пациентов выписаны, еще 8 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь, уточнили в пресс-службе.

россия

кызыл

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве 2024-03-11T20:49 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, кызыл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео