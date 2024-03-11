https://ria.ru/20240311/sostoyanie-1932375824.html
США находятся в более опасном состоянии, чем Россия, считает ученый
США находятся в более опасном состоянии, чем Россия, считает ученый - РИА Новости, 11.03.2024
США находятся в более опасном состоянии, чем Россия, считает ученый
Соединенные Штаты находятся сейчас в намного более опасном состоянии, чем Россия, и могут быть недалеко от серьезного потрясения, считает российско-американский РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T20:26
2024-03-11T20:26
2024-03-11T20:26
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты находятся сейчас в намного более опасном состоянии, чем Россия, и могут быть недалеко от серьезного потрясения, считает российско-американский ученый, профессор Коннектикутского университета Петр Турчин. "Без сомнений, Соединенные Штаты сейчас в намного более опасном состоянии", - сказал Турчин, известный своими прогнозами, газете Financial Times. В ответ на вопрос, какая страна, США или Россия, сейчас ближе к возможному "макро-потрясению", такому как гражданская война, революция, раскол территорий или иностранное вторжение, ученый ответил "точно не Россия". Кроме того, он считает, что внешнее давление объединило Россию. Издание отмечает, что ранее Турчин прогнозировал взрыв нестабильности в США, начиная с 2020 года, и подчеркивает, что беспорядки и демонстрации в стране на самом деле активизировались в это время.
https://ria.ru/20240311/oborona-1932362105.html
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в мире, россия, сша
США находятся в более опасном состоянии, чем Россия, считает ученый
Ученый Петр Турчин: США находятся в более опасном состоянии, чем Россия