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Следствие просит заочно арестовать экс-гендиректора "Ленфильма"
Следствие просит заочно арестовать экс-гендиректора "Ленфильма" - РИА Новости, 11.03.2024
Следствие просит заочно арестовать экс-гендиректора "Ленфильма"
Следствие просит заочно арестовать бывшего генерального директора "Ленфильма" Федора Щербакова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T20:11
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Следствие просит заочно арестовать бывшего генерального директора "Ленфильма" Федора Щербакова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Из базы Тверского суда Москвы следует, что материал в отношении Щербакова зарегистрирован 11 марта. Дата рассмотрения ходатайства об аресте не назначена. Согласно судебной картотеке, ему вменяют ст. 163, ч. 3, п. б УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Детали уголовного дела не уточняются. МВД в феврале объявило Щербакова в розыск по статье УК. Тогда "Ленфильм" отказался комментировать объявление в розыск своего гендиректора. Двадцать восьмого февраля РИА Новости сообщили на киностудии, что временно исполняющим обязанности генерального директора "Ленфильма" назначен Эдуард Суворов.
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происшествия, москва, россия, ленфильм
Происшествия, Москва, Россия, Ленфильм
Следствие просит заочно арестовать экс-гендиректора "Ленфильма"
Следствие просит заочно арестовать экс-гендиректора "Ленфильма" Щербакова
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Следствие просит заочно арестовать бывшего генерального директора "Ленфильма" Федора Щербакова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Из базы Тверского суда Москвы
следует, что материал в отношении Щербакова зарегистрирован 11 марта. Дата рассмотрения ходатайства об аресте не назначена. Согласно судебной картотеке, ему вменяют ст. 163, ч. 3, п. б УК РФ
(вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).
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Детали уголовного дела не уточняются.
МВД в феврале объявило Щербакова в розыск по статье УК.
Тогда "Ленфильм" отказался комментировать объявление в розыск своего гендиректора.
Двадцать восьмого февраля РИА Новости сообщили на киностудии, что временно исполняющим обязанности генерального директора "Ленфильма" назначен Эдуард Суворов.
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