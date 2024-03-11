https://ria.ru/20240311/sledstvie-1932373761.html

Следствие просит заочно арестовать экс-гендиректора "Ленфильма"

Следствие просит заочно арестовать экс-гендиректора "Ленфильма" - РИА Новости, 11.03.2024

Следствие просит заочно арестовать экс-гендиректора "Ленфильма"

Следствие просит заочно арестовать бывшего генерального директора "Ленфильма" Федора Щербакова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T20:11

2024-03-11T20:11

2024-03-11T20:11

происшествия

москва

россия

ленфильм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928200472_0:67:2860:1676_1920x0_80_0_0_bde14d7a7d266257c79473bc10e09c5a.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Следствие просит заочно арестовать бывшего генерального директора "Ленфильма" Федора Щербакова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Из базы Тверского суда Москвы следует, что материал в отношении Щербакова зарегистрирован 11 марта. Дата рассмотрения ходатайства об аресте не назначена. Согласно судебной картотеке, ему вменяют ст. 163, ч. 3, п. б УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Детали уголовного дела не уточняются. МВД в феврале объявило Щербакова в розыск по статье УК. Тогда "Ленфильм" отказался комментировать объявление в розыск своего гендиректора. Двадцать восьмого февраля РИА Новости сообщили на киностудии, что временно исполняющим обязанности генерального директора "Ленфильма" назначен Эдуард Суворов.

https://ria.ru/20240311/prezident-1932330582.html

https://ria.ru/20240304/gallyamov-1930945678.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, ленфильм