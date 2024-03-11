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Следствие просит заочно арестовать экс-гендиректора "Ленфильма" - РИА Новости, 11.03.2024
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20:11 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/sledstvie-1932373761.html
Следствие просит заочно арестовать экс-гендиректора "Ленфильма"
Следствие просит заочно арестовать экс-гендиректора "Ленфильма" - РИА Новости, 11.03.2024
Следствие просит заочно арестовать экс-гендиректора "Ленфильма"
Следствие просит заочно арестовать бывшего генерального директора "Ленфильма" Федора Щербакова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T20:11
2024-03-11T20:11
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Следствие просит заочно арестовать бывшего генерального директора "Ленфильма" Федора Щербакова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Из базы Тверского суда Москвы следует, что материал в отношении Щербакова зарегистрирован 11 марта. Дата рассмотрения ходатайства об аресте не назначена. Согласно судебной картотеке, ему вменяют ст. 163, ч. 3, п. б УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Детали уголовного дела не уточняются. МВД в феврале объявило Щербакова в розыск по статье УК. Тогда "Ленфильм" отказался комментировать объявление в розыск своего гендиректора. Двадцать восьмого февраля РИА Новости сообщили на киностудии, что временно исполняющим обязанности генерального директора "Ленфильма" назначен Эдуард Суворов.
https://ria.ru/20240311/prezident-1932330582.html
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Следствие просит заочно арестовать экс-гендиректора "Ленфильма"

Следствие просит заочно арестовать экс-гендиректора "Ленфильма" Щербакова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный директор "Ленфильма" Федор Щербаков
Генеральный директор Ленфильма Федор Щербаков - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Генеральный директор "Ленфильма" Федор Щербаков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Следствие просит заочно арестовать бывшего генерального директора "Ленфильма" Федора Щербакова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Из базы Тверского суда Москвы следует, что материал в отношении Щербакова зарегистрирован 11 марта. Дата рассмотрения ходатайства об аресте не назначена. Согласно судебной картотеке, ему вменяют ст. 163, ч. 3, п. б УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).
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Детали уголовного дела не уточняются.
МВД в феврале объявило Щербакова в розыск по статье УК.
Тогда "Ленфильм" отказался комментировать объявление в розыск своего гендиректора.
Двадцать восьмого февраля РИА Новости сообщили на киностудии, что временно исполняющим обязанности генерального директора "Ленфильма" назначен Эдуард Суворов.
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