Умеров доложил главе Пентагона о ситуации на фронте
Умеров доложил Ллойду Остину о потребностях ВСУ и ситуации на фронте
© AP Photo / Sergei Kholodilin/BelTA/PoolНародный депутат Украинского парламента Рустем Умеров
© AP Photo / Sergei Kholodilin/BelTA/Pool
Народный депутат Украинского парламента Рустем Умеров . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров в понедельник сообщил, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином ситуацию на фронте и доложил о потребностях ВСУ.
«
"Совместно с главнокомандующим ВСУ (Александром Сырским – ред.) провели телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином по подготовке к следующей встрече контактной группы по обороне Украины. Предоставил актуальную информацию об оперативной обстановке на фронте. Обсудили среднесрочные и краткосрочные потребности и запросы Украины", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.
По словам Умерова, ВСУ все так же нуждаются в боеприпасах и противовоздушной обороне.
В декабре прошлого года сообщалось, что министерства обороны Украины и США подписали меморандум о сотрудничестве по совместному производству и обмену техническими данными, предусматривающий в том числе укрепление обороноспособности стран.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская