https://ria.ru/20240311/situatsiya-1932385619.html

Умеров доложил главе Пентагона о ситуации на фронте

Умеров доложил главе Пентагона о ситуации на фронте - РИА Новости, 11.03.2024

Умеров доложил главе Пентагона о ситуации на фронте

Министр обороны Украины Рустем Умеров в понедельник сообщил, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином ситуацию на фронте и доложил о потребностях ВСУ. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T21:53

2024-03-11T21:53

2024-03-11T21:53

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

александр сырский

ллойд остин

рустем умеров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров в понедельник сообщил, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином ситуацию на фронте и доложил о потребностях ВСУ. "Совместно с главнокомандующим ВСУ (Александром Сырским – ред.) провели телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином по подготовке к следующей встрече контактной группы по обороне Украины. Предоставил актуальную информацию об оперативной обстановке на фронте. Обсудили среднесрочные и краткосрочные потребности и запросы Украины", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.По словам Умерова, ВСУ все так же нуждаются в боеприпасах и противовоздушной обороне. В декабре прошлого года сообщалось, что министерства обороны Украины и США подписали меморандум о сотрудничестве по совместному производству и обмену техническими данными, предусматривающий в том числе укрепление обороноспособности стран. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240311/vsu-1932354940.html

https://ria.ru/20240311/voyska-1932240100.html

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украина, россия, сша, александр сырский, ллойд остин, рустем умеров, вооруженные силы украины, министерство обороны сша