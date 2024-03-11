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Умеров доложил главе Пентагона о ситуации на фронте - РИА Новости, 11.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/situatsiya-1932385619.html
Умеров доложил главе Пентагона о ситуации на фронте
Умеров доложил главе Пентагона о ситуации на фронте - РИА Новости, 11.03.2024
Умеров доложил главе Пентагона о ситуации на фронте
Министр обороны Украины Рустем Умеров в понедельник сообщил, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином ситуацию на фронте и доложил о потребностях ВСУ. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T21:53
2024-03-11T21:53
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
александр сырский
ллойд остин
рустем умеров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров в понедельник сообщил, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином ситуацию на фронте и доложил о потребностях ВСУ. &quot;Совместно с главнокомандующим ВСУ (Александром Сырским – ред.) провели телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином по подготовке к следующей встрече контактной группы по обороне Украины. Предоставил актуальную информацию об оперативной обстановке на фронте. Обсудили среднесрочные и краткосрочные потребности и запросы Украины&quot;, - написал Умеров в социальной сети Facebook*.По словам Умерова, ВСУ все так же нуждаются в боеприпасах и противовоздушной обороне. В декабре прошлого года сообщалось, что министерства обороны Украины и США подписали меморандум о сотрудничестве по совместному производству и обмену техническими данными, предусматривающий в том числе укрепление обороноспособности стран. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240311/vsu-1932354940.html
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украина, россия, сша, александр сырский, ллойд остин, рустем умеров, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Александр Сырский, Ллойд Остин, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Умеров доложил главе Пентагона о ситуации на фронте

Умеров доложил Ллойду Остину о потребностях ВСУ и ситуации на фронте

© AP Photo / Sergei Kholodilin/BelTA/PoolНародный депутат Украинского парламента Рустем Умеров
Народный депутат Украинского парламента Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Sergei Kholodilin/BelTA/Pool
Народный депутат Украинского парламента Рустем Умеров . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров в понедельник сообщил, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином ситуацию на фронте и доложил о потребностях ВСУ.
«

"Совместно с главнокомандующим ВСУ (Александром Сырским – ред.) провели телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином по подготовке к следующей встрече контактной группы по обороне Украины. Предоставил актуальную информацию об оперативной обстановке на фронте. Обсудили среднесрочные и краткосрочные потребности и запросы Украины", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.

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По словам Умерова, ВСУ все так же нуждаются в боеприпасах и противовоздушной обороне.
В декабре прошлого года сообщалось, что министерства обороны Украины и США подписали меморандум о сотрудничестве по совместному производству и обмену техническими данными, предусматривающий в том числе укрепление обороноспособности стран.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШААлександр СырскийЛлойд ОстинРустем УмеровВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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