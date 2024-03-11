https://ria.ru/20240311/shvetsiya-1932370871.html
СМИ: премьер Швеции не исключил отправку войск в страны Прибалтики
СМИ: премьер Швеции не исключил отправку войск в страны Прибалтики - РИА Новости, 11.03.2024
СМИ: премьер Швеции не исключил отправку войск в страны Прибалтики
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не исключил отправку шведских войск в страны Прибалтики, присоединившись к существующим бригадам НАТО, сообщает издание... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:52
2024-03-11T19:52
2024-03-11T19:52
в мире
швеция
сша
ульф кристерссон
нато
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824592333_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_592e8d203ac0e46e6bc1b27cdfa30165.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не исключил отправку шведских войск в страны Прибалтики, присоединившись к существующим бригадам НАТО, сообщает издание Politico. "Он не исключил отправки шведских войск в страны Прибалтики, которые являются частью НАТО, присоединившись к существующим многонациональным бригадам", - пишет издание со ссылкой на Кристерссона, который дал ему интервью. Премьер отметил, что Швеция указала на несколько потенциальных возможностей, которые вполне естественны для стран Прибалтики, как в области воздушного патрулирования, так и в других задачах. В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции, что официально ознаменовало присоединение этой страны к блоку в качестве 32-го члена. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции долгое время блокировалась Турцией и Венгрией. Анкара, в частности, выражала обеспокоенность в связи с поддержкой Швецией курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. На саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, как утверждалось, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничениями на поставки оружия. Швеция также обязалась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. В Венгрии, в свою очередь, обещали ратифицировать шведскую заявку после одобрения Турцией. Турция окончательно ратифицировала шведскую заявку на вступление в НАТО 1 февраля этого года, Венгрия - 5 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости укрепить российскую военную группировку на западном направлении с учетом вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Председатель венгерской правой партии "Наша Родина", голосовавшей против ратификации шведской заявки, Ласло Тороцкаи заявлял РИА Новости, что прием в НАТО Швеции является провокацией, подливанием масла в огонь и шагом к Третьей мировой войне, а присутствие на голосовании в венгерском парламенте посла США - неприемлемый акт давления на суверенную страну.
https://ria.ru/20240311/oborona-1932362105.html
https://ria.ru/20240311/dialog-1932318886.html
https://ria.ru/20240311/yadernoe_oruzhie-1932214836.html
швеция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824592333_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_ff5ef67d37112c125485b75c48230947.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, сша, ульф кристерссон, нато, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Швеция, США, Ульф Кристерссон, НАТО, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
СМИ: премьер Швеции не исключил отправку войск в страны Прибалтики
Politico: Ульф Кристерссон не исключил отправку войск Швеции в страны Прибалтики
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не исключил отправку шведских войск в страны Прибалтики, присоединившись к существующим бригадам НАТО, сообщает издание Politico
.
«
"Он не исключил отправки шведских войск в страны Прибалтики, которые являются частью НАТО, присоединившись к существующим многонациональным бригадам", - пишет издание со ссылкой на Кристерссона, который дал ему интервью.
Европе надо создать сильную оборону, а не полагаться на США, считает Швеция
Премьер отметил, что Швеция указала на несколько потенциальных возможностей, которые вполне естественны для стран Прибалтики, как в области воздушного патрулирования, так и в других задачах.
В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции, что официально ознаменовало присоединение этой страны к блоку в качестве 32-го члена.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции долгое время блокировалась Турцией и Венгрией. Анкара, в частности, выражала обеспокоенность в связи с поддержкой Швецией курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. На саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, как утверждалось, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничениями на поставки оружия. Швеция также обязалась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. В Венгрии, в свою очередь, обещали ратифицировать шведскую заявку после одобрения Турцией.
Турция окончательно ратифицировала шведскую заявку на вступление в НАТО 1 февраля этого года, Венгрия - 5 марта.
В ЕС отреагировали на призыв Ватикана к мирному диалогу, поддержав Украину
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского
о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин
ранее заявил о необходимости укрепить российскую военную группировку на западном направлении с учетом вступления в НАТО Швеции и Финляндии.
Председатель венгерской правой партии "Наша Родина", голосовавшей против ратификации шведской заявки, Ласло Тороцкаи заявлял РИА Новости, что прием в НАТО Швеции
является провокацией, подливанием масла в огонь и шагом к Третьей мировой войне, а присутствие на голосовании в венгерском парламенте посла США
- неприемлемый акт давления на суверенную страну.
Французский политик рассказал, к чему приведет идея ядерного зонтика ЕС