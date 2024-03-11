https://ria.ru/20240311/shvetsiya-1932287571.html
В Швеции нет необходимости размещать ядерное оружие, заявил премьер
В Швеции нет необходимости размещать ядерное оружие, заявил премьер - РИА Новости, 11.03.2024
В Швеции нет необходимости размещать ядерное оружие, заявил премьер
Сейчас отсутствует необходимость в размещении баз НАТО или ядерного оружия на территории Швеции, заявил в понедельник шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:38
2024-03-11T13:38
2024-03-11T13:38
в мире
швеция
ульф кристерссон
нато
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сейчас отсутствует необходимость в размещении баз НАТО или ядерного оружия на территории Швеции, заявил в понедельник шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. "Сейчас мы не видим необходимости для Швеции в размещении постоянных баз (НАТО - ред.) или ядерного оружия на шведской земле в мирное время", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, трансляция велась на сайте альянса. Швеция 7 марта официально стала 32-м членом НАТО. Церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО состоится в понедельник, 11 марта.
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932274952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, ульф кристерссон, нато
В мире, Швеция, Ульф Кристерссон, НАТО
В Швеции нет необходимости размещать ядерное оружие, заявил премьер
Премьер Швеции: необходимости размещать базы НАТО в стране нет
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сейчас отсутствует необходимость в размещении баз НАТО или ядерного оружия на территории Швеции, заявил в понедельник шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.
"Сейчас мы не видим необходимости для Швеции в размещении постоянных баз (НАТО - ред.) или ядерного оружия на шведской земле в мирное время", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, трансляция велась на сайте альянса.
Швеция 7 марта официально стала 32-м членом НАТО. Церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО состоится в понедельник, 11 марта.
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