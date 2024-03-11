Рейтинг@Mail.ru
В Швеции нет необходимости размещать ядерное оружие, заявил премьер - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/shvetsiya-1932287571.html
В Швеции нет необходимости размещать ядерное оружие, заявил премьер
В Швеции нет необходимости размещать ядерное оружие, заявил премьер - РИА Новости, 11.03.2024
В Швеции нет необходимости размещать ядерное оружие, заявил премьер
Сейчас отсутствует необходимость в размещении баз НАТО или ядерного оружия на территории Швеции, заявил в понедельник шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:38
2024-03-11T13:38
в мире
швеция
ульф кристерссон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888139819_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_af9516b893217f5234f31700ddc13768.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сейчас отсутствует необходимость в размещении баз НАТО или ядерного оружия на территории Швеции, заявил в понедельник шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. "Сейчас мы не видим необходимости для Швеции в размещении постоянных баз (НАТО - ред.) или ядерного оружия на шведской земле в мирное время", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, трансляция велась на сайте альянса. Швеция 7 марта официально стала 32-м членом НАТО. Церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО состоится в понедельник, 11 марта.
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932274952.html
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888139819_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_578d68fa4653f5e78f344d557e28ed54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, ульф кристерссон, нато
В мире, Швеция, Ульф Кристерссон, НАТО
В Швеции нет необходимости размещать ядерное оружие, заявил премьер

Премьер Швеции: необходимости размещать базы НАТО в стране нет

© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сейчас отсутствует необходимость в размещении баз НАТО или ядерного оружия на территории Швеции, заявил в понедельник шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.
"Сейчас мы не видим необходимости для Швеции в размещении постоянных баз (НАТО - ред.) или ядерного оружия на шведской земле в мирное время", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, трансляция велась на сайте альянса.
Швеция 7 марта официально стала 32-м членом НАТО. Церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО состоится в понедельник, 11 марта.
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
НАТО на Украине займется "дружественной оккупацией", заявили в МИД России
12:44
 
В миреШвецияУльф КристерссонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала