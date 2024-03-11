https://ria.ru/20240311/shvetsiya-1932287571.html

В Швеции нет необходимости размещать ядерное оружие, заявил премьер

В Швеции нет необходимости размещать ядерное оружие, заявил премьер - РИА Новости, 11.03.2024

В Швеции нет необходимости размещать ядерное оружие, заявил премьер

Сейчас отсутствует необходимость в размещении баз НАТО или ядерного оружия на территории Швеции, заявил в понедельник шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T13:38

2024-03-11T13:38

2024-03-11T13:38

в мире

швеция

ульф кристерссон

нато

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сейчас отсутствует необходимость в размещении баз НАТО или ядерного оружия на территории Швеции, заявил в понедельник шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. "Сейчас мы не видим необходимости для Швеции в размещении постоянных баз (НАТО - ред.) или ядерного оружия на шведской земле в мирное время", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, трансляция велась на сайте альянса. Швеция 7 марта официально стала 32-м членом НАТО. Церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО состоится в понедельник, 11 марта.

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932274952.html

швеция

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Дарья Буймова

в мире, швеция, ульф кристерссон, нато