https://ria.ru/20240311/shpionazh-1932328808.html
В Москве продлили арест иностранца, обвиненного в шпионаже
В Москве продлили арест иностранца, обвиненного в шпионаже - РИА Новости, 11.03.2024
В Москве продлили арест иностранца, обвиненного в шпионаже
Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину по фамилии Пэк, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:32
2024-03-11T16:32
2024-03-11T16:46
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину по фамилии Пэк, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в суде."Пэк К. продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. При этом не уточняется, суд какого региона избрал Пэку меру пресечения.За шпионаж (статья УК РФ 276) мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
https://ria.ru/20240228/shpioon-1929922350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
В Москве продлили арест иностранца, обвиненного в шпионаже
Суд в Москве продлил арест иностранцу Пэку, ранее задержанному за шпионаж
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину по фамилии Пэк, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в суде.
"Пэк К. продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. При этом не уточняется, суд какого региона избрал Пэку меру пресечения.
За шпионаж (статья УК РФ
276) мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
Опубликовано видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона