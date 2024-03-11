https://ria.ru/20240311/shpionazh-1932328808.html

В Москве продлили арест иностранца, обвиненного в шпионаже

В Москве продлили арест иностранца, обвиненного в шпионаже - РИА Новости, 11.03.2024

В Москве продлили арест иностранца, обвиненного в шпионаже

Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину по фамилии Пэк, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:32

2024-03-11T16:32

2024-03-11T16:46

москва

происшествия

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину по фамилии Пэк, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в суде."Пэк К. продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. При этом не уточняется, суд какого региона избрал Пэку меру пресечения.За шпионаж (статья УК РФ 276) мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

https://ria.ru/20240228/shpioon-1929922350.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, россия