Рейтинг@Mail.ru
В Москве продлили арест иностранца, обвиненного в шпионаже - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 11.03.2024 (обновлено: 16:46 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/shpionazh-1932328808.html
В Москве продлили арест иностранца, обвиненного в шпионаже
В Москве продлили арест иностранца, обвиненного в шпионаже - РИА Новости, 11.03.2024
В Москве продлили арест иностранца, обвиненного в шпионаже
Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину по фамилии Пэк, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:32
2024-03-11T16:46
москва
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину по фамилии Пэк, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в суде."Пэк К. продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. При этом не уточняется, суд какого региона избрал Пэку меру пресечения.За шпионаж (статья УК РФ 276) мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
https://ria.ru/20240228/shpioon-1929922350.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
В Москве продлили арест иностранца, обвиненного в шпионаже

Суд в Москве продлил арест иностранцу Пэку, ранее задержанному за шпионаж

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину по фамилии Пэк, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в суде.
"Пэк К. продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. При этом не уточняется, суд какого региона избрал Пэку меру пресечения.
За шпионаж (статья УК РФ 276) мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
Задержание в Ростове-на-Дону украинского шпиона
Опубликовано видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона
28 февраля, 10:33
 
МоскваПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала