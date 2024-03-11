https://ria.ru/20240311/shkola-1932382679.html

Гладков и Греф открыли "Школу 21" для освоения IT в Белгороде

Гладков и Греф открыли "Школу 21" для освоения IT в Белгороде - РИА Новости, 11.03.2024

Гладков и Греф открыли "Школу 21" для освоения IT в Белгороде

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и инвестор проекта "Школа 21" Владимир Зотов открыли в РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T21:18

2024-03-11T21:18

2024-03-11T21:18

белгородская область

белгород

белгородская область

герман греф

вячеслав гладков

владимир зотов

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БЕЛГОРОД, 11 мар – РИА Новости. Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и инвестор проекта "Школа 21" Владимир Зотов открыли в Белгороде кампус образовательного учреждения, где жители области смогут осваивать профессии в сфере IT, сообщила пресс-служба правительства региона. "Мы как приграничный регион особенно понимаем: для нас крайне важен образ будущего. И ʺШкола 21ʺ — это инвестиции в будущее. Школа стала отличным продолжением областного проекта по беспрерывному IT-образованию в наших школах", - сказал на церемонии открытия губернатор Гладков, слова которого приводит пресс-служба. Глава региона пояснил, что за 84 дня удалось воплотить проект от идеи в жизнь. Гладков подчеркнул, что молодежь очень ждала открытия кампуса, она хочет быть лидером во многих отраслях. Губернатор поблагодарил Грефа за поддержку, отметив, что реализовать проект удалось единой и сплоченной командой. Греф в свою очередь отметил, что Белгородская область - это особый регион, с которым Сбербанк сотрудничает в последние годы. По его словам, у каждого кампуса школы есть своя изюминка, региональная специфика. "В Белгороде это идеально спроектированное, буквально созданное для учебы здание, очень гармоничный кампус. В учебной программе нашей школы не только программирование, а целых 12 специальностей, и мы еще будем расширять количество профессий", - сказал Греф. Он пояснил, что здесь ребята могут получить современные инструменты для обучения самым востребованным специальностям. "Проект ʺШкола 21ʺ стал для нас настоящим вызовом: в такие короткие сроки мы еще не строили", - отметил инвестор проекта. С понедельника стартовал первый отборочный интенсив, в котором участвуют более 210 человек, почти треть из них — девушки. Средний возраст участников — от 18 до 24 лет, самому старшему — 50. Среди них есть фотограф, швея, таксист, сварщик и представители других профессий. Всего на обучение было подано более 3 тысяч заявок от жителей Белгородской области. На время отборочного интенсива и основного обучения участникам из других городов предоставляется бесплатное общежитие. Новый кампус "Школы 21" в Белгороде — это двухэтажное здание площадью 2,7 тысячи квадратных метров, количество рабочих станций — 200. Уникальный дизайн кампуса создан с учетом региональной айдентики. Кластеры школы, где расположены рабочие пространства, названы в честь главных рек Белгородской области, знаменитых своими красотами и историческим значением (Оскол, Нежеголь и Валуй). На сегодняшний день в девяти кампусах "Школы 21" в России учатся в общей сложности более 4,9 тысячи человек из 70 регионов страны. 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских IT-компаниях и стартапах. До конца 2024 года запланировано открытие еще семи кампусов "Школы 21" в различных регионах России.

https://ria.ru/20240226/tsentr-1929488265.html

https://ria.ru/20240213/gladkov-1927177440.html

белгород

белгородская область

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Алёна Пава

белгород, белгородская область, герман греф, вячеслав гладков, владимир зотов