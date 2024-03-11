https://ria.ru/20240311/sderzhivanie-1932392166.html

США хотят потратить 2,1 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе

США хотят потратить 2,1 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе - РИА Новости, 11.03.2024

США хотят потратить 2,1 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе

США в 2025 финансовом году хотят потратить 2,1 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе и 625,6 миллиона на военную поддержку НАТО в регионе, сообщили... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T23:05

2024-03-11T23:05

2024-03-11T23:05

сша

нато

россия

европа

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США в 2025 финансовом году хотят потратить 2,1 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе и 625,6 миллиона на военную поддержку НАТО в регионе, сообщили в Пентагоне. Согласно представленному проекту бюджета на оборону, 2,1 миллиарда долларов планируется направить на инициативу по сдерживанию в Европе для противодействия России. Еще 625,6 миллиона долларов предлагается вложить в поддержку союзников США по НАТО.

https://ria.ru/20240311/ssha-1932367774.html

сша

россия

европа

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сша, нато, россия, европа, министерство обороны сша