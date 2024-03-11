https://ria.ru/20240311/sandu-1932265601.html
В Кремле отвергли обвинения от Санду в "энергетическом шантаже" Молдавии
В Кремле отвергли обвинения от Санду в "энергетическом шантаже" Молдавии - РИА Новости, 11.03.2024
В Кремле отвергли обвинения от Санду в "энергетическом шантаже" Молдавии
Обвинения России в "энергетическом шантаже" со стороны президента Молдавии Майи Санду в Кремле считают несостоятельными и неоправданными, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:07
2024-03-11T12:07
2024-03-11T12:07
россия
молдавия
майя санду
дмитрий песков
в мире
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обвинения России в "энергетическом шантаже" со стороны президента Молдавии Майи Санду в Кремле считают несостоятельными и неоправданными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Санду в четверг посетила Париж с рабочим визитом, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также присутствовать при подписании двусторонних соглашений в сферах безопасности и экономики. "Собственно, Вы знаете, что, к сожалению, госпожа Санду очень часто обвиняет Россию в некоем энергетическом шантаже. В то же время ни о каком шантаже речи не идет, это абсолютно коммерческие вопросы. Поэтому, конечно, мы такие объявления считаем абсолютно несостоятельными и неоправданными", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
россия
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, майя санду, дмитрий песков, в мире, цены на нефть
Россия, Молдавия, Майя Санду, Дмитрий Песков, В мире, Цены на нефть
В Кремле отвергли обвинения от Санду в "энергетическом шантаже" Молдавии
Песков назвал обвинения от Санду в "энергетическом шантаже" несостоятельными
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обвинения России в "энергетическом шантаже" со стороны президента Молдавии Майи Санду в Кремле считают несостоятельными и неоправданными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Санду в четверг посетила Париж
с рабочим визитом, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном
, а также присутствовать при подписании двусторонних соглашений в сферах безопасности и экономики.
"Собственно, Вы знаете, что, к сожалению, госпожа Санду очень часто обвиняет Россию в некоем энергетическом шантаже. В то же время ни о каком шантаже речи не идет, это абсолютно коммерческие вопросы. Поэтому, конечно, мы такие объявления считаем абсолютно несостоятельными и неоправданными", - сказал Песков журналистам.
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе