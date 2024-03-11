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В Кремле отвергли обвинения от Санду в "энергетическом шантаже" Молдавии - РИА Новости, 11.03.2024
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12:07 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/sandu-1932265601.html
В Кремле отвергли обвинения от Санду в "энергетическом шантаже" Молдавии
В Кремле отвергли обвинения от Санду в "энергетическом шантаже" Молдавии - РИА Новости, 11.03.2024
В Кремле отвергли обвинения от Санду в "энергетическом шантаже" Молдавии
Обвинения России в "энергетическом шантаже" со стороны президента Молдавии Майи Санду в Кремле считают несостоятельными и неоправданными, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:07
2024-03-11T12:07
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молдавия
майя санду
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обвинения России в "энергетическом шантаже" со стороны президента Молдавии Майи Санду в Кремле считают несостоятельными и неоправданными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Санду в четверг посетила Париж с рабочим визитом, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также присутствовать при подписании двусторонних соглашений в сферах безопасности и экономики. "Собственно, Вы знаете, что, к сожалению, госпожа Санду очень часто обвиняет Россию в некоем энергетическом шантаже. В то же время ни о каком шантаже речи не идет, это абсолютно коммерческие вопросы. Поэтому, конечно, мы такие объявления считаем абсолютно несостоятельными и неоправданными", - сказал Песков журналистам.
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россия, молдавия, майя санду, дмитрий песков, в мире, цены на нефть
Россия, Молдавия, Майя Санду, Дмитрий Песков, В мире, Цены на нефть
В Кремле отвергли обвинения от Санду в "энергетическом шантаже" Молдавии

Песков назвал обвинения от Санду в "энергетическом шантаже" несостоятельными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обвинения России в "энергетическом шантаже" со стороны президента Молдавии Майи Санду в Кремле считают несостоятельными и неоправданными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Санду в четверг посетила Париж с рабочим визитом, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также присутствовать при подписании двусторонних соглашений в сферах безопасности и экономики.
"Собственно, Вы знаете, что, к сожалению, госпожа Санду очень часто обвиняет Россию в некоем энергетическом шантаже. В то же время ни о каком шантаже речи не идет, это абсолютно коммерческие вопросы. Поэтому, конечно, мы такие объявления считаем абсолютно несостоятельными и неоправданными", - сказал Песков журналистам.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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