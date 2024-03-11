https://ria.ru/20240311/rzhd-1932336903.html
В работе сайта РЖД произошел сбой
В работе сайта РЖД произошел сбой - РИА Новости, 11.03.2024
В работе сайта РЖД произошел сбой
В работе сайта РЖД произошел сбой, специалисты работают над устранением проблем, сообщили РИА новости в компании. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:08
2024-03-11T17:08
2024-03-11T18:13
технологии
ржд
россия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В работе сайта РЖД произошел сбой, специалисты работают над устранением проблем, сообщили РИА новости в компании."Cайт РЖД временно может быть недоступным для пользователей. При этом приложение "РЖД Пассажирам", кассы на вокзалах и станциях функционируют в штатном режиме. <...> Приносим извинения за доставленные неудобства", — сообщили в компании.Как ранее передавали корреспонденты РИА Новости, при попытке открыть веб-страницу сообщается, что сервер не может обработать запрос.
https://ria.ru/20240229/smartfon-1930339780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ржд, россия
В работе сайта РЖД произошел сбой
РЖД сообщили о проблемах с работой сайта
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В работе сайта РЖД произошел сбой, специалисты работают над устранением проблем, сообщили РИА новости в компании.
"Cайт РЖД
временно может быть недоступным для пользователей. При этом приложение "РЖД Пассажирам", кассы на вокзалах и станциях функционируют в штатном режиме. <...> Приносим извинения за доставленные неудобства", — сообщили в компании.
Как ранее передавали корреспонденты РИА Новости, при попытке открыть веб-страницу сообщается, что сервер не может обработать запрос.
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