https://ria.ru/20240311/rzhd-1932336903.html

В работе сайта РЖД произошел сбой

В работе сайта РЖД произошел сбой - РИА Новости, 11.03.2024

В работе сайта РЖД произошел сбой

В работе сайта РЖД произошел сбой, специалисты работают над устранением проблем, сообщили РИА новости в компании. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:08

2024-03-11T17:08

2024-03-11T18:13

технологии

ржд

россия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В работе сайта РЖД произошел сбой, специалисты работают над устранением проблем, сообщили РИА новости в компании."Cайт РЖД временно может быть недоступным для пользователей. При этом приложение "РЖД Пассажирам", кассы на вокзалах и станциях функционируют в штатном режиме. <...> Приносим извинения за доставленные неудобства", — сообщили в компании.Как ранее передавали корреспонденты РИА Новости, при попытке открыть веб-страницу сообщается, что сервер не может обработать запрос.

https://ria.ru/20240229/smartfon-1930339780.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, ржд, россия