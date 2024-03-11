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В работе сайта РЖД произошел сбой - РИА Новости, 11.03.2024
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17:08 11.03.2024 (обновлено: 18:13 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/rzhd-1932336903.html
В работе сайта РЖД произошел сбой
В работе сайта РЖД произошел сбой - РИА Новости, 11.03.2024
В работе сайта РЖД произошел сбой
В работе сайта РЖД произошел сбой, специалисты работают над устранением проблем, сообщили РИА новости в компании. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:08
2024-03-11T18:13
технологии
ржд
россия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В работе сайта РЖД произошел сбой, специалисты работают над устранением проблем, сообщили РИА новости в компании."Cайт РЖД временно может быть недоступным для пользователей. При этом приложение "РЖД Пассажирам", кассы на вокзалах и станциях функционируют в штатном режиме. &lt;...&gt; Приносим извинения за доставленные неудобства", — сообщили в компании.Как ранее передавали корреспонденты РИА Новости, при попытке открыть веб-страницу сообщается, что сервер не может обработать запрос.
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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60
технологии, ржд, россия
Технологии, РЖД, Россия
В работе сайта РЖД произошел сбой

РЖД сообщили о проблемах с работой сайта

© РИА Новости / Антон БуценкоПоезд РЖД
Поезд РЖД - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Антон Буценко
Поезд РЖД. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В работе сайта РЖД произошел сбой, специалисты работают над устранением проблем, сообщили РИА новости в компании.
"Cайт РЖД временно может быть недоступным для пользователей. При этом приложение "РЖД Пассажирам", кассы на вокзалах и станциях функционируют в штатном режиме. <...> Приносим извинения за доставленные неудобства", — сообщили в компании.
Как ранее передавали корреспонденты РИА Новости, при попытке открыть веб-страницу сообщается, что сервер не может обработать запрос.
Магазин Xiaomi - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В Xiaomi устраняют сбой, который превращает смартфон в "кирпич"
29 февраля, 19:30
 
ТехнологииРЖДРоссия
 
 
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