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Сразу в двух ключевых регионах. В США сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 11.03.2024
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15:17 11.03.2024 (обновлено: 15:33 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/rossiya-1932312036.html
Сразу в двух ключевых регионах. В США сделали шокирующее заявление о России
Сразу в двух ключевых регионах. В США сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 11.03.2024
Сразу в двух ключевых регионах. В США сделали шокирующее заявление о России
Россия побеждает в противостоянии с Западом на Украине, и США больше не смогут ей в этом помешать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:17
2024-03-11T15:33
в мире
украина
россия
сша
скотт риттер
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия побеждает в противостоянии с Западом на Украине, и США больше не смогут ей в этом помешать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."В случае с конфликтом в Газе и на Украине мы видим ситуацию, когда Соединенные Штаты не могут использовать свою военную и экономическую мощь для достижения успеха. Вы знаете, Россия побеждает и будет побеждать дальше на Украине. США не смогут ничего с этим поделать", — полагает эксперт.По его мнению, в скором времени мир увидит, как Вашингтон терпит стратегическое поражение сразу в двух ключевых регионах — в Европе и на Ближнем Востоке.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240310/plan-1932172642.html
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в мире, украина, россия, сша, скотт риттер
В мире, Украина, Россия, США, Скотт Риттер
Сразу в двух ключевых регионах. В США сделали шокирующее заявление о России

Риттер: Россия побеждает на Украине, и США ничего не смогут с этим поделать

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия побеждает в противостоянии с Западом на Украине, и США больше не смогут ей в этом помешать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"В случае с конфликтом в Газе и на Украине мы видим ситуацию, когда Соединенные Штаты не могут использовать свою военную и экономическую мощь для достижения успеха. Вы знаете, Россия побеждает и будет побеждать дальше на Украине. США не смогут ничего с этим поделать", — полагает эксперт.
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По его мнению, в скором времени мир увидит, как Вашингтон терпит стратегическое поражение сразу в двух ключевых регионах — в Европе и на Ближнем Востоке.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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