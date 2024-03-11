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Россия может быть только сильной, считает Володин - РИА Новости, 11.03.2024
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14:09 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/rossiya-1932295813.html
Россия может быть только сильной, считает Володин
Россия может быть только сильной, считает Володин - РИА Новости, 11.03.2024
Россия может быть только сильной, считает Володин
Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что Россия может быть только сильной страной, необходимо использовать все лучшее, что было у нее в истории, при этом... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:09
2024-03-11T14:09
политика
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что Россия может быть только сильной страной, необходимо использовать все лучшее, что было у нее в истории, при этом смотреть и на практики, которые есть в развитии других государств, сообщается на сайте Госдумы. Володин находится в Твери с рабочей поездкой. "Мы с вами должны сделать все для того, чтобы наша страна развивалась. Она может быть только сильной", — сказал он ходе выступления на форуме муниципальных образований "Тверская область 2024: уверенное развитие". Спикер ГД заявил, что Вашингтон и Брюссель ввели за десять лет более 19 тысяч санкций против России, потому что выступают против развития РФ и хотят ее ослабить. "Надо отдать должное нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, он сделал все для того, чтобы мы эти вызовы прошли и чтобы они не коснулись людей", — добавил председатель ГД. Володин подчеркнул, что у России есть свой путь развития и своя история, и нужно опираться на нее. По словам председателя ГД, необходимо "использовать все лучшее, что было у нас в истории". "У нас у всех общий избирательный округ — Российская Федерация, наша страна. Мы ответственны перед своими избирателями, должны не только представлять их интересы и принимать законы, но и решать проблемы, вопросы, с которыми они обращаются, реализовывать новые практики вместе с руководством исполнительной власти", — отметил Володин. При этом он добавил, что нужно смотреть и на практики, которые есть в развитии других государств, "их также использовать, и, самое главное, самим не стоять на месте".
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
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политика, россия, вячеслав володин, тверь, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Тверь, Госдума РФ
Россия может быть только сильной, считает Володин

Володин: России нужно использовать все лучшее, что было у нее в истории

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что Россия может быть только сильной страной, необходимо использовать все лучшее, что было у нее в истории, при этом смотреть и на практики, которые есть в развитии других государств, сообщается на сайте Госдумы.
Володин находится в Твери с рабочей поездкой.
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"Мы с вами должны сделать все для того, чтобы наша страна развивалась. Она может быть только сильной", — сказал он ходе выступления на форуме муниципальных образований "Тверская область 2024: уверенное развитие".
Спикер ГД заявил, что Вашингтон и Брюссель ввели за десять лет более 19 тысяч санкций против России, потому что выступают против развития РФ и хотят ее ослабить.
"Надо отдать должное нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, он сделал все для того, чтобы мы эти вызовы прошли и чтобы они не коснулись людей", — добавил председатель ГД.
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Володин подчеркнул, что у России есть свой путь развития и своя история, и нужно опираться на нее. По словам председателя ГД, необходимо "использовать все лучшее, что было у нас в истории".
"У нас у всех общий избирательный округ — Российская Федерация, наша страна. Мы ответственны перед своими избирателями, должны не только представлять их интересы и принимать законы, но и решать проблемы, вопросы, с которыми они обращаются, реализовывать новые практики вместе с руководством исполнительной власти", — отметил Володин.
При этом он добавил, что нужно смотреть и на практики, которые есть в развитии других государств, "их также использовать, и, самое главное, самим не стоять на месте".
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