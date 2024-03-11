https://ria.ru/20240311/rossiya-1932295813.html

Россия может быть только сильной, считает Володин

Россия может быть только сильной, считает Володин - РИА Новости, 11.03.2024

Россия может быть только сильной, считает Володин

Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что Россия может быть только сильной страной, необходимо использовать все лучшее, что было у нее в истории, при этом... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:09

2024-03-11T14:09

2024-03-11T14:09

политика

россия

вячеслав володин

тверь

госдума рф

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что Россия может быть только сильной страной, необходимо использовать все лучшее, что было у нее в истории, при этом смотреть и на практики, которые есть в развитии других государств, сообщается на сайте Госдумы. Володин находится в Твери с рабочей поездкой. "Мы с вами должны сделать все для того, чтобы наша страна развивалась. Она может быть только сильной", — сказал он ходе выступления на форуме муниципальных образований "Тверская область 2024: уверенное развитие". Спикер ГД заявил, что Вашингтон и Брюссель ввели за десять лет более 19 тысяч санкций против России, потому что выступают против развития РФ и хотят ее ослабить. "Надо отдать должное нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, он сделал все для того, чтобы мы эти вызовы прошли и чтобы они не коснулись людей", — добавил председатель ГД. Володин подчеркнул, что у России есть свой путь развития и своя история, и нужно опираться на нее. По словам председателя ГД, необходимо "использовать все лучшее, что было у нас в истории". "У нас у всех общий избирательный округ — Российская Федерация, наша страна. Мы ответственны перед своими избирателями, должны не только представлять их интересы и принимать законы, но и решать проблемы, вопросы, с которыми они обращаются, реализовывать новые практики вместе с руководством исполнительной власти", — отметил Володин. При этом он добавил, что нужно смотреть и на практики, которые есть в развитии других государств, "их также использовать, и, самое главное, самим не стоять на месте".

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

https://ria.ru/20240301/ideya-1930337280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, вячеслав володин, тверь, госдума рф