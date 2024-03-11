Антироссийская пропаганда на Западе дошла до абсурда, заявили в Париже
Филиппо: Запад пытается обвинить Россию во всех своих внутренних проблемах
Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Западу сегодня нужна угроза "внешнего врага", Москву пытаются обвинить во всех внутренних проблемах, и антироссийская пропаганда доходит до абсурда, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.
"Нам объясняют, что русские в ответе за все "плохое": победу (Дональда) Трампа в 2016 году, протесты "желтых жилетов" в 2018, протест против санитарных пропусков во время пандемии в 2021, а сейчас постельные клопы тоже русские. В России разводят клопов, чтобы потом натравить их на Францию. Это называется пропаганда, лагерь хороших против лагеря плохих", - сказал политик.
Филиппо напомнил о недавних высказываниях мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что не пожмет рук российским и белорусским спортсменам на предстоящих летних олимпийских играх во Франции. "Это называется ксенофобия. Мы так долго говорили, что нельзя смешивать государство и его народ, а сегодня мы это делаем", - посетовал он.
Комментируя риторику президента Франции Эммануэля Макрона, который все чаще заявляет о "российской угрозе", Филиппо отметил, что Западу необходим образ "внешнего врага". "Необходим "враг". И даже если этот "враг" говорит: "Я не ваш враг, я не имею намерения на вас нападать" - в любом случае, людям будут говорить: "Нет-нет, он все же хочет на нас напасть", что бы ни говорила Россия. Можно постараться быть мыслящими и понять, что Украина исторически находится в совершенно иной ситуации по отношению к России, чем Германия или Франция. Это совершенно иная перспектива. Но никто не хочет этого объяснять", - отметил он.
Ранее посол РФ в Париже Алексей Мешков заявил РИА Новости, что подготовка западного общественного мнения к тому, что Россия является "противником", безответственна и призвана оправдать накачивание военных бюджетов. В интервью агентству директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.
Ранее в Кремле не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.