https://ria.ru/20240311/rossiya-1932284309.html

Антироссийская пропаганда на Западе дошла до абсурда, заявили в Париже

Антироссийская пропаганда на Западе дошла до абсурда, заявили в Париже - РИА Новости, 11.03.2024

Антироссийская пропаганда на Западе дошла до абсурда, заявили в Париже

Западу сегодня нужна угроза "внешнего врага", Москву пытаются обвинить во всех внутренних проблемах, и антироссийская пропаганда доходит до абсурда, заявил РИА... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T13:23

2024-03-11T13:23

2024-03-11T13:23

в мире

россия

флориан филиппо

франция

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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Западу сегодня нужна угроза "внешнего врага", Москву пытаются обвинить во всех внутренних проблемах, и антироссийская пропаганда доходит до абсурда, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо. "Нам объясняют, что русские в ответе за все "плохое": победу (Дональда) Трампа в 2016 году, протесты "желтых жилетов" в 2018, протест против санитарных пропусков во время пандемии в 2021, а сейчас постельные клопы тоже русские. В России разводят клопов, чтобы потом натравить их на Францию. Это называется пропаганда, лагерь хороших против лагеря плохих", - сказал политик. Филиппо напомнил о недавних высказываниях мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что не пожмет рук российским и белорусским спортсменам на предстоящих летних олимпийских играх во Франции. "Это называется ксенофобия. Мы так долго говорили, что нельзя смешивать государство и его народ, а сегодня мы это делаем", - посетовал он. Комментируя риторику президента Франции Эммануэля Макрона, который все чаще заявляет о "российской угрозе", Филиппо отметил, что Западу необходим образ "внешнего врага". "Необходим "враг". И даже если этот "враг" говорит: "Я не ваш враг, я не имею намерения на вас нападать" - в любом случае, людям будут говорить: "Нет-нет, он все же хочет на нас напасть", что бы ни говорила Россия. Можно постараться быть мыслящими и понять, что Украина исторически находится в совершенно иной ситуации по отношению к России, чем Германия или Франция. Это совершенно иная перспектива. Но никто не хочет этого объяснять", - отметил он. Ранее посол РФ в Париже Алексей Мешков заявил РИА Новости, что подготовка западного общественного мнения к тому, что Россия является "противником", безответственна и призвана оправдать накачивание военных бюджетов. В интервью агентству директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Ранее в Кремле не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.

https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, флориан филиппо, франция