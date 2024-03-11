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Ульянов назвал резолюцию Киева по гарантиям ядерной безопасности ничтожной - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:58 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/rezolyutsiya-1932334670.html
Ульянов назвал резолюцию Киева по гарантиям ядерной безопасности ничтожной
Ульянов назвал резолюцию Киева по гарантиям ядерной безопасности ничтожной - РИА Новости, 11.03.2024
Ульянов назвал резолюцию Киева по гарантиям ядерной безопасности ничтожной
Предложенная Киевом резолюция по гарантиям ядерной безопасности на Украине юридически и политически ничтожна, заявил представитель РФ при международных... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:58
2024-03-11T16:58
специальная военная операция на украине
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михаил ульянов (дипломат)
ядерное оружие
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Предложенная Киевом резолюция по гарантиям ядерной безопасности на Украине юридически и политически ничтожна, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24". Ранее Ульянов сообщил в своем Telegram-канале, что Совет МАГАТЭ одобрил предложенную Киевом резолюцию по безопасности на Украине. "Считаем ее (резолюцию - ред.) юридически и политически ничтожной", - сказал он. "Две страны проголосовали против - Россия и Китай, мы ценим солидарность наших китайских друзей. То есть из 34 стран, имеющих право голоса в Совете управляющих только 20 высказались "за" и 14 отказали этой резолюции в поддержке… Тенденция явно идет в нашу пользу и это очень приятно", - отметил он. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее заявил, что в ходе своего визита в Россию обсудил проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20240309/udar-1932032670.html
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в мире, россия, украина, михаил ульянов (дипломат), ядерное оружие
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Михаил Ульянов (дипломат), Ядерное оружие
Ульянов назвал резолюцию Киева по гарантиям ядерной безопасности ничтожной

Ульянов: резолюция по гарантиям ядерной безопасности на Украине ничтожна

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредставитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Предложенная Киевом резолюция по гарантиям ядерной безопасности на Украине юридически и политически ничтожна, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Ульянов сообщил в своем Telegram-канале, что Совет МАГАТЭ одобрил предложенную Киевом резолюцию по безопасности на Украине.
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"Считаем ее (резолюцию - ред.) юридически и политически ничтожной", - сказал он. "Две страны проголосовали против - Россия и Китай, мы ценим солидарность наших китайских друзей. То есть из 34 стран, имеющих право голоса в Совете управляющих только 20 высказались "за" и 14 отказали этой резолюции в поддержке… Тенденция явно идет в нашу пользу и это очень приятно", - отметил он.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее заявил, что в ходе своего визита в Россию обсудил проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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