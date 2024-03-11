https://ria.ru/20240311/rezolyutsiya-1932334670.html

Ульянов назвал резолюцию Киева по гарантиям ядерной безопасности ничтожной

Ульянов назвал резолюцию Киева по гарантиям ядерной безопасности ничтожной - РИА Новости, 11.03.2024

Ульянов назвал резолюцию Киева по гарантиям ядерной безопасности ничтожной

Предложенная Киевом резолюция по гарантиям ядерной безопасности на Украине юридически и политически ничтожна, заявил представитель РФ при международных... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:58

2024-03-11T16:58

2024-03-11T16:58

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Предложенная Киевом резолюция по гарантиям ядерной безопасности на Украине юридически и политически ничтожна, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24". Ранее Ульянов сообщил в своем Telegram-канале, что Совет МАГАТЭ одобрил предложенную Киевом резолюцию по безопасности на Украине. "Считаем ее (резолюцию - ред.) юридически и политически ничтожной", - сказал он. "Две страны проголосовали против - Россия и Китай, мы ценим солидарность наших китайских друзей. То есть из 34 стран, имеющих право голоса в Совете управляющих только 20 высказались "за" и 14 отказали этой резолюции в поддержке… Тенденция явно идет в нашу пользу и это очень приятно", - отметил он. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее заявил, что в ходе своего визита в Россию обсудил проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20240309/udar-1932032670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, михаил ульянов (дипломат), ядерное оружие