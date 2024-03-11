Ульянов назвал резолюцию Киева по гарантиям ядерной безопасности ничтожной
Ульянов: резолюция по гарантиям ядерной безопасности на Украине ничтожна
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредставитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Предложенная Киевом резолюция по гарантиям ядерной безопасности на Украине юридически и политически ничтожна, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Ульянов сообщил в своем Telegram-канале, что Совет МАГАТЭ одобрил предложенную Киевом резолюцию по безопасности на Украине.
"Считаем ее (резолюцию - ред.) юридически и политически ничтожной", - сказал он. "Две страны проголосовали против - Россия и Китай, мы ценим солидарность наших китайских друзей. То есть из 34 стран, имеющих право голоса в Совете управляющих только 20 высказались "за" и 14 отказали этой резолюции в поддержке… Тенденция явно идет в нашу пользу и это очень приятно", - отметил он.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее заявил, что в ходе своего визита в Россию обсудил проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.