https://ria.ru/20240311/registratsiya-1932271806.html

Регистрация на конкурс "Создай НАШЕ" продлена до 17 марта

Регистрация на конкурс "Создай НАШЕ" продлена до 17 марта - РИА Новости, 11.03.2024

Регистрация на конкурс "Создай НАШЕ" продлена до 17 марта

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП (КМСП) продлили регистрацию на федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ" на... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:37

2024-03-11T12:37

2024-03-11T12:37

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республика башкортостан

александр исаевич

агентство стратегических инициатив (аси)

корпорация мсп

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП (КМСП) продлили регистрацию на федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ" на Цифровой платформе МСП.РФ до 17 марта, сообщает пресс-служба КМСП. Его участниками могут стать молодые люди от 14 до 28 лет, желающие создать свое дело или имеющие бизнес до двух лет. Конкурсная программа организована по двум трекам: "Молодежь без бизнеса" и "Бизнес до 2-х лет". Участникам нужно пройти образовательную программу по основам предпринимательской деятельности, а на следующем этапе — разработать бизнес-проект по открытию или масштабированию своего дела. По итогам изучения проектов конкурсная комиссия определит 30 победителей, говорится в сообщении. Победителей конкурса пригласят в специальную акселерационную программу Корпорации МСП. Кроме того, они получат грант фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" в размере одного миллиона рублей для реализации бизнес-идеи или развития своей компании. "Наша основная задача - снизить порог входа в предпринимательство для молодых людей: предоставить качественную образовательную базу, опытных наставников, дать возможность получить средства на развитие своей идеи и почувствовать дух конкуренции с другими начинающими предпринимателями", — привели в АСИ слова директора центра молодежных инициатив Александра Вайно. За две недели более четырех тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе. Среди наиболее активных регионов: Республики Башкортостан и Татарстан, город Москва, Нижегородская и Челябинские области, добавили в пресс-службе. "Решение продлить время приема заявок на конкурс молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ" связано с большим количеством желающих принять в нем участие. Это говорит о том, что молодежь готова и хочет заниматься предпринимательством. И наша задача — предоставить ей для этого максимальные возможности, дав при необходимости нужные знания и инструменты для начала своего дела или развития уже действующего бизнеса. Благодаря этому в нашей стране будет появляться и развиваться поколение предпринимателей новой формации. Это нацеленные на результат молодые люди. Они знают, чего они хотят добиться, и четко понимают, как это делать", — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240304/servis-1930568767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, республика башкортостан, александр исаевич, агентство стратегических инициатив (аси), корпорация мсп