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Регистрация на конкурс "Создай НАШЕ" продлена до 17 марта - РИА Новости, 11.03.2024
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12:37 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/registratsiya-1932271806.html
Регистрация на конкурс "Создай НАШЕ" продлена до 17 марта
Регистрация на конкурс "Создай НАШЕ" продлена до 17 марта - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация на конкурс "Создай НАШЕ" продлена до 17 марта
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП (КМСП) продлили регистрацию на федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ" на... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:37
2024-03-11T12:37
твой бизнес
твой бизнес – новости
республика башкортостан
александр исаевич
агентство стратегических инициатив (аси)
корпорация мсп
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП (КМСП) продлили регистрацию на федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ" на Цифровой платформе МСП.РФ до 17 марта, сообщает пресс-служба КМСП. Его участниками могут стать молодые люди от 14 до 28 лет, желающие создать свое дело или имеющие бизнес до двух лет. Конкурсная программа организована по двум трекам: "Молодежь без бизнеса" и "Бизнес до 2-х лет". Участникам нужно пройти образовательную программу по основам предпринимательской деятельности, а на следующем этапе — разработать бизнес-проект по открытию или масштабированию своего дела. По итогам изучения проектов конкурсная комиссия определит 30 победителей, говорится в сообщении. Победителей конкурса пригласят в специальную акселерационную программу Корпорации МСП. Кроме того, они получат грант фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" в размере одного миллиона рублей для реализации бизнес-идеи или развития своей компании. "Наша основная задача - снизить порог входа в предпринимательство для молодых людей: предоставить качественную образовательную базу, опытных наставников, дать возможность получить средства на развитие своей идеи и почувствовать дух конкуренции с другими начинающими предпринимателями", — привели в АСИ слова директора центра молодежных инициатив Александра Вайно. За две недели более четырех тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе. Среди наиболее активных регионов: Республики Башкортостан и Татарстан, город Москва, Нижегородская и Челябинские области, добавили в пресс-службе. "Решение продлить время приема заявок на конкурс молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ" связано с большим количеством желающих принять в нем участие. Это говорит о том, что молодежь готова и хочет заниматься предпринимательством. И наша задача — предоставить ей для этого максимальные возможности, дав при необходимости нужные знания и инструменты для начала своего дела или развития уже действующего бизнеса. Благодаря этому в нашей стране будет появляться и развиваться поколение предпринимателей новой формации. Это нацеленные на результат молодые люди. Они знают, чего они хотят добиться, и четко понимают, как это делать", — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240304/servis-1930568767.html
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твой бизнес – новости, республика башкортостан, александр исаевич, агентство стратегических инициатив (аси), корпорация мсп
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Республика Башкортостан, Александр Исаевич, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорация МСП

Регистрация на конкурс "Создай НАШЕ" продлена до 17 марта

© iStock.com / PIKSELДевушка использует ноутбук в гончарной мастерской
Девушка использует ноутбук в гончарной мастерской - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© iStock.com / PIKSEL
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП (КМСП) продлили регистрацию на федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ" на Цифровой платформе МСП.РФ до 17 марта, сообщает пресс-служба КМСП.
Его участниками могут стать молодые люди от 14 до 28 лет, желающие создать свое дело или имеющие бизнес до двух лет.
Конкурсная программа организована по двум трекам: "Молодежь без бизнеса" и "Бизнес до 2-х лет". Участникам нужно пройти образовательную программу по основам предпринимательской деятельности, а на следующем этапе — разработать бизнес-проект по открытию или масштабированию своего дела. По итогам изучения проектов конкурсная комиссия определит 30 победителей, говорится в сообщении.
Победителей конкурса пригласят в специальную акселерационную программу Корпорации МСП. Кроме того, они получат грант фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" в размере одного миллиона рублей для реализации бизнес-идеи или развития своей компании.
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"Наша основная задача - снизить порог входа в предпринимательство для молодых людей: предоставить качественную образовательную базу, опытных наставников, дать возможность получить средства на развитие своей идеи и почувствовать дух конкуренции с другими начинающими предпринимателями", — привели в АСИ слова директора центра молодежных инициатив Александра Вайно.
За две недели более четырех тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе. Среди наиболее активных регионов: Республики Башкортостан и Татарстан, город Москва, Нижегородская и Челябинские области, добавили в пресс-службе.
"Решение продлить время приема заявок на конкурс молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ" связано с большим количеством желающих принять в нем участие. Это говорит о том, что молодежь готова и хочет заниматься предпринимательством. И наша задача — предоставить ей для этого максимальные возможности, дав при необходимости нужные знания и инструменты для начала своего дела или развития уже действующего бизнеса. Благодаря этому в нашей стране будет появляться и развиваться поколение предпринимателей новой формации. Это нацеленные на результат молодые люди. Они знают, чего они хотят добиться, и четко понимают, как это делать", — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиРеспублика БашкортостанАлександр ИсаевичАгентство стратегических инициатив (АСИ)Корпорация МСП
 
 
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