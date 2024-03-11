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Регистрация участников женского бизнес-форума стартовала на Алтае - РИА Новости, 11.03.2024
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12:32 11.03.2024
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Регистрация участников женского бизнес-форума стартовала на Алтае
Регистрация участников женского бизнес-форума стартовала на Алтае - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация участников женского бизнес-форума стартовала на Алтае
В Алтайском крае началась регистрация участников женского бизнес-форума, который пройдет 26 марта, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:32
2024-03-11T12:32
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Алтайском крае началась регистрация участников женского бизнес-форума, который пройдет 26 марта, сообщает пресс-служба регионального правительства. Мероприятие пройдет в барнаульском концертном зале "Сибирь" по адресу: проспект Ленина, 7. Организатор форума – центр "Мой бизнес". Участвовать могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые. В рамках форума эксперты поделятся опытом и знаниями о структуре в бизнесе, инвестициях, творчестве и креативе, а также расскажут о страсти к любимому делу, рисках, спорте, семье, физическом и ментальном здоровье. Форум "С любовью о бизнесе" продлится с 10:00 до 18:00. За участие платить не нужно. Женский бизнес-форум организован в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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алтайский край, бизнес, твой бизнес – новости, нацпроекты
Твой бизнес, Алтайский край, Бизнес, Твой бизнес – новости, Нацпроекты

Регистрация участников женского бизнес-форума стартовала на Алтае

© iStock.com / izusekОбучение для группы женщин
Обучение для группы женщин - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© iStock.com / izusek
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Алтайском крае началась регистрация участников женского бизнес-форума, который пройдет 26 марта, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие пройдет в барнаульском концертном зале "Сибирь" по адресу: проспект Ленина, 7. Организатор форума – центр "Мой бизнес". Участвовать могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые.
В рамках форума эксперты поделятся опытом и знаниями о структуре в бизнесе, инвестициях, творчестве и креативе, а также расскажут о страсти к любимому делу, рисках, спорте, семье, физическом и ментальном здоровье.
Форум "С любовью о бизнесе" продлится с 10:00 до 18:00. За участие платить не нужно.
Женский бизнес-форум организован в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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