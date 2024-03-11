https://ria.ru/20240311/registratsiya-1932270277.html

Регистрация участников женского бизнес-форума стартовала на Алтае

Регистрация участников женского бизнес-форума стартовала на Алтае - РИА Новости, 11.03.2024

Регистрация участников женского бизнес-форума стартовала на Алтае

В Алтайском крае началась регистрация участников женского бизнес-форума, который пройдет 26 марта, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:32

2024-03-11T12:32

2024-03-11T12:32

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Алтайском крае началась регистрация участников женского бизнес-форума, который пройдет 26 марта, сообщает пресс-служба регионального правительства. Мероприятие пройдет в барнаульском концертном зале "Сибирь" по адресу: проспект Ленина, 7. Организатор форума – центр "Мой бизнес". Участвовать могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые. В рамках форума эксперты поделятся опытом и знаниями о структуре в бизнесе, инвестициях, творчестве и креативе, а также расскажут о страсти к любимому делу, рисках, спорте, семье, физическом и ментальном здоровье. Форум "С любовью о бизнесе" продлится с 10:00 до 18:00. За участие платить не нужно. Женский бизнес-форум организован в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

https://ria.ru/20240307/zhenschiny-1931779389.html

алтайский край

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алтайский край, бизнес, твой бизнес – новости, нацпроекты