Руденя: благодаря нацпроектам, Верхневолжье вышло на новый уровень развития
© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время выступления на форуме муниципальных образований "Тверская область 2024. Уверенное развитие" на площадке мультимедийного парка "Россия – Моя история"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время выступления на форуме муниципальных образований "Тверская область 2024. Уверенное развитие" на площадке мультимедийного парка "Россия – Моя история"
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Валовой региональный продукт Тверской области с 2018 по 2023 годы увеличился в полтора раза, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
В понедельник в Твери на площадке мультимедийного парка "Россия – Моя история" состоялся форум муниципальных образований "Тверская область 2024. Уверенное развитие". Главными спикерами на нем выступили также председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, находящийся в Верхневолжье с рабочей поездкой, депутат Госдумы РФ Владимир Васильев, председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Тверской области", глава Андреапольского округа Николай Баранник.
© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время выступления на форуме муниципальных образований "Тверская область 2024. Уверенное развитие" на площадке мультимедийного парка "Россия – Моя история"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время выступления на форуме муниципальных образований "Тверская область 2024. Уверенное развитие" на площадке мультимедийного парка "Россия – Моя история"
Форум проводится на территории региона уже восьмой раз. За минувшие годы он стал важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов в жизни Верхневолжья. В этом году в работе мероприятия участвовали делегации всех муниципальных образований региона, ветераны СВО, сенатор РФ Андрей Епишин, депутат Госдумы РФ Сергей Веремеенко, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, представители общественных, ветеранских организаций, педагогического и медицинского сообществ, молодежных объединений.
"Благодаря реализации инициированных президентом национальных проектов Верхневолжье, как и вся наша страна, смогло выйти на новый уровень развития. Валовой региональный продукт Тверской области с 2018 по 2023 годы увеличился в полтора раза. Рост отгрузки продукции обрабатывающей промышленности составил 63 %. В сельском хозяйстве рост составил порядка 39 %. Уверенное развитие экономики стало основой для решения задач в социальной сфере, в первую очередь – в семейной и демографической политике", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба облправительства.
Как отметили участники форума, ориентиром государственной стратегии является поддержка семей с детьми. На это нацелен новый нацпроект "Семья". Он включен в число пяти новых национальных проектов, о которых объявил президент РФ в послании Федеральному Собранию. По словам Рудени, Тверская область примет активное участие в их реализации.
В пресс-службе добавили, что из числа уже реализуемых национальных проектов особое значение для региона имеет нацпроект "Здравоохранение". За шесть лет для медучреждений закуплено свыше 5600 единиц оборудования, в том высокотехнологичного, 168 единиц различного транспорта, завершена централизация скорой медицинской помощи, получила развитие целевая подготовка медицинских кадров, введены региональные выплаты для ряда специалистов при трудоустройстве в медучреждения.
В свою очередь, по нацпроекту "Образование" введены в эксплуатацию 13 новых детских садов, построены 6 школ. Отремонтированы и оснащены 349 школ и детсадов. Работа по данному направлению будет продолжена, в том числе в рамках новых федеральных программ, объявленных президентом.
Благодаря нацпроекту "Культура" в Тверской области количество посещений музеев выросло в два раза, на 25 % – театров и филармонии, увеличилось число учащихся детских школ искусств. Отремонтированы и переоснащены более 500 учреждений. Дальнейшее обновление инфраструктуры отрасли продолжится, отмечается в сообщении.
Перед началом работы форума Володин и Руденя посетили выставку техники тверских производителей, где были представлены современные достижения машиностроительной отрасли Верхневолжья. В экспозицию включены 22 образца коммунальной, пожарной, строительно-дорожной, сельскохозяйственной техники, энергетических и дизельгенераторных установок, спецтехники.