https://ria.ru/20240311/razvitie-1932338588.html

Руденя: благодаря нацпроектам, Верхневолжье вышло на новый уровень развития

Руденя: благодаря нацпроектам, Верхневолжье вышло на новый уровень развития - РИА Новости, 11.03.2024

Руденя: благодаря нацпроектам, Верхневолжье вышло на новый уровень развития

Валовой региональный продукт Тверской области с 2018 по 2023 годы увеличился в полтора раза, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:13

2024-03-11T17:13

2024-03-11T17:13

тверская область

тверская область

тверь

россия

игорь руденя

нацпроекты

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Валовой региональный продукт Тверской области с 2018 по 2023 годы увеличился в полтора раза, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. В понедельник в Твери на площадке мультимедийного парка "Россия – Моя история" состоялся форум муниципальных образований "Тверская область 2024. Уверенное развитие". Главными спикерами на нем выступили также председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, находящийся в Верхневолжье с рабочей поездкой, депутат Госдумы РФ Владимир Васильев, председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Тверской области", глава Андреапольского округа Николай Баранник. Форум проводится на территории региона уже восьмой раз. За минувшие годы он стал важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов в жизни Верхневолжья. В этом году в работе мероприятия участвовали делегации всех муниципальных образований региона, ветераны СВО, сенатор РФ Андрей Епишин, депутат Госдумы РФ Сергей Веремеенко, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, представители общественных, ветеранских организаций, педагогического и медицинского сообществ, молодежных объединений. "Благодаря реализации инициированных президентом национальных проектов Верхневолжье, как и вся наша страна, смогло выйти на новый уровень развития. Валовой региональный продукт Тверской области с 2018 по 2023 годы увеличился в полтора раза. Рост отгрузки продукции обрабатывающей промышленности составил 63 %. В сельском хозяйстве рост составил порядка 39 %. Уверенное развитие экономики стало основой для решения задач в социальной сфере, в первую очередь – в семейной и демографической политике", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба облправительства. Как отметили участники форума, ориентиром государственной стратегии является поддержка семей с детьми. На это нацелен новый нацпроект "Семья". Он включен в число пяти новых национальных проектов, о которых объявил президент РФ в послании Федеральному Собранию. По словам Рудени, Тверская область примет активное участие в их реализации. В пресс-службе добавили, что из числа уже реализуемых национальных проектов особое значение для региона имеет нацпроект "Здравоохранение". За шесть лет для медучреждений закуплено свыше 5600 единиц оборудования, в том высокотехнологичного, 168 единиц различного транспорта, завершена централизация скорой медицинской помощи, получила развитие целевая подготовка медицинских кадров, введены региональные выплаты для ряда специалистов при трудоустройстве в медучреждения. В свою очередь, по нацпроекту "Образование" введены в эксплуатацию 13 новых детских садов, построены 6 школ. Отремонтированы и оснащены 349 школ и детсадов. Работа по данному направлению будет продолжена, в том числе в рамках новых федеральных программ, объявленных президентом. Благодаря нацпроекту "Культура" в Тверской области количество посещений музеев выросло в два раза, на 25 % – театров и филармонии, увеличилось число учащихся детских школ искусств. Отремонтированы и переоснащены более 500 учреждений. Дальнейшее обновление инфраструктуры отрасли продолжится, отмечается в сообщении. Перед началом работы форума Володин и Руденя посетили выставку техники тверских производителей, где были представлены современные достижения машиностроительной отрасли Верхневолжья. В экспозицию включены 22 образца коммунальной, пожарной, строительно-дорожной, сельскохозяйственной техники, энергетических и дизельгенераторных установок, спецтехники.

https://ria.ru/20240311/tver-1932313818.html

https://ria.ru/20240110/rudenya-1920566507.html

https://ria.ru/20220420/proizvodstvo-1784517770.html

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Алёна Пава

тверская область, тверь, россия, игорь руденя, нацпроекты