Рейтинг@Mail.ru
Руденя: благодаря нацпроектам, Верхневолжье вышло на новый уровень развития - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
17:13 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/razvitie-1932338588.html
Руденя: благодаря нацпроектам, Верхневолжье вышло на новый уровень развития
Руденя: благодаря нацпроектам, Верхневолжье вышло на новый уровень развития - РИА Новости, 11.03.2024
Руденя: благодаря нацпроектам, Верхневолжье вышло на новый уровень развития
Валовой региональный продукт Тверской области с 2018 по 2023 годы увеличился в полтора раза, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:13
2024-03-11T17:13
тверская область
тверская область
тверь
россия
игорь руденя
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932337607_0:70:1800:1083_1920x0_80_0_0_5154056a440324d4028bdc48b9e996ba.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Валовой региональный продукт Тверской области с 2018 по 2023 годы увеличился в полтора раза, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. В понедельник в Твери на площадке мультимедийного парка "Россия – Моя история" состоялся форум муниципальных образований "Тверская область 2024. Уверенное развитие". Главными спикерами на нем выступили также председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, находящийся в Верхневолжье с рабочей поездкой, депутат Госдумы РФ Владимир Васильев, председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Тверской области", глава Андреапольского округа Николай Баранник. Форум проводится на территории региона уже восьмой раз. За минувшие годы он стал важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов в жизни Верхневолжья. В этом году в работе мероприятия участвовали делегации всех муниципальных образований региона, ветераны СВО, сенатор РФ Андрей Епишин, депутат Госдумы РФ Сергей Веремеенко, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, представители общественных, ветеранских организаций, педагогического и медицинского сообществ, молодежных объединений. "Благодаря реализации инициированных президентом национальных проектов Верхневолжье, как и вся наша страна, смогло выйти на новый уровень развития. Валовой региональный продукт Тверской области с 2018 по 2023 годы увеличился в полтора раза. Рост отгрузки продукции обрабатывающей промышленности составил 63 %. В сельском хозяйстве рост составил порядка 39 %. Уверенное развитие экономики стало основой для решения задач в социальной сфере, в первую очередь – в семейной и демографической политике", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба облправительства. Как отметили участники форума, ориентиром государственной стратегии является поддержка семей с детьми. На это нацелен новый нацпроект "Семья". Он включен в число пяти новых национальных проектов, о которых объявил президент РФ в послании Федеральному Собранию. По словам Рудени, Тверская область примет активное участие в их реализации. В пресс-службе добавили, что из числа уже реализуемых национальных проектов особое значение для региона имеет нацпроект "Здравоохранение". За шесть лет для медучреждений закуплено свыше 5600 единиц оборудования, в том высокотехнологичного, 168 единиц различного транспорта, завершена централизация скорой медицинской помощи, получила развитие целевая подготовка медицинских кадров, введены региональные выплаты для ряда специалистов при трудоустройстве в медучреждения. В свою очередь, по нацпроекту "Образование" введены в эксплуатацию 13 новых детских садов, построены 6 школ. Отремонтированы и оснащены 349 школ и детсадов. Работа по данному направлению будет продолжена, в том числе в рамках новых федеральных программ, объявленных президентом. Благодаря нацпроекту "Культура" в Тверской области количество посещений музеев выросло в два раза, на 25 % – театров и филармонии, увеличилось число учащихся детских школ искусств. Отремонтированы и переоснащены более 500 учреждений. Дальнейшее обновление инфраструктуры отрасли продолжится, отмечается в сообщении. Перед началом работы форума Володин и Руденя посетили выставку техники тверских производителей, где были представлены современные достижения машиностроительной отрасли Верхневолжья. В экспозицию включены 22 образца коммунальной, пожарной, строительно-дорожной, сельскохозяйственной техники, энергетических и дизельгенераторных установок, спецтехники.
https://ria.ru/20240311/tver-1932313818.html
https://ria.ru/20240110/rudenya-1920566507.html
https://ria.ru/20220420/proizvodstvo-1784517770.html
тверская область
тверь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932337607_132:0:1668:1152_1920x0_80_0_0_bc71a7cb7e6c7ba5bf9e1220a5f74072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, тверь, россия, игорь руденя, нацпроекты
Тверская область, Тверская область, Тверь, Россия, Игорь Руденя, Нацпроекты

Руденя: благодаря нацпроектам, Верхневолжье вышло на новый уровень развития

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время выступления на форуме муниципальных образований "Тверская область 2024. Уверенное развитие" на площадке мультимедийного парка "Россия – Моя история"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время выступления на форуме муниципальных образований Тверская область 2024. Уверенное развитие на площадке мультимедийного парка Россия – Моя история - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время выступления на форуме муниципальных образований "Тверская область 2024. Уверенное развитие" на площадке мультимедийного парка "Россия – Моя история"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Валовой региональный продукт Тверской области с 2018 по 2023 годы увеличился в полтора раза, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
В понедельник в Твери на площадке мультимедийного парка "Россия – Моя история" состоялся форум муниципальных образований "Тверская область 2024. Уверенное развитие". Главными спикерами на нем выступили также председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, находящийся в Верхневолжье с рабочей поездкой, депутат Госдумы РФ Владимир Васильев, председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Тверской области", глава Андреапольского округа Николай Баранник.
© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время выступления на форуме муниципальных образований "Тверская область 2024. Уверенное развитие" на площадке мультимедийного парка "Россия – Моя история"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время выступления на форуме муниципальных образований Тверская область 2024. Уверенное развитие на площадке мультимедийного парка Россия – Моя история - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время выступления на форуме муниципальных образований "Тверская область 2024. Уверенное развитие" на площадке мультимедийного парка "Россия – Моя история"
Форум проводится на территории региона уже восьмой раз. За минувшие годы он стал важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов в жизни Верхневолжья. В этом году в работе мероприятия участвовали делегации всех муниципальных образований региона, ветераны СВО, сенатор РФ Андрей Епишин, депутат Госдумы РФ Сергей Веремеенко, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, представители общественных, ветеранских организаций, педагогического и медицинского сообществ, молодежных объединений.
"Благодаря реализации инициированных президентом национальных проектов Верхневолжье, как и вся наша страна, смогло выйти на новый уровень развития. Валовой региональный продукт Тверской области с 2018 по 2023 годы увеличился в полтора раза. Рост отгрузки продукции обрабатывающей промышленности составил 63 %. В сельском хозяйстве рост составил порядка 39 %. Уверенное развитие экономики стало основой для решения задач в социальной сфере, в первую очередь – в семейной и демографической политике", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба облправительства.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Госдумы Владимир Васильев посетили новую школу в тверском микрорайоне Радужный - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Володин и Руденя посетили новую школу в Твери
15:30
Как отметили участники форума, ориентиром государственной стратегии является поддержка семей с детьми. На это нацелен новый нацпроект "Семья". Он включен в число пяти новых национальных проектов, о которых объявил президент РФ в послании Федеральному Собранию. По словам Рудени, Тверская область примет активное участие в их реализации.
В пресс-службе добавили, что из числа уже реализуемых национальных проектов особое значение для региона имеет нацпроект "Здравоохранение". За шесть лет для медучреждений закуплено свыше 5600 единиц оборудования, в том высокотехнологичного, 168 единиц различного транспорта, завершена централизация скорой медицинской помощи, получила развитие целевая подготовка медицинских кадров, введены региональные выплаты для ряда специалистов при трудоустройстве в медучреждения.
В свою очередь, по нацпроекту "Образование" введены в эксплуатацию 13 новых детских садов, построены 6 школ. Отремонтированы и оснащены 349 школ и детсадов. Работа по данному направлению будет продолжена, в том числе в рамках новых федеральных программ, объявленных президентом.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Игорь Руденя поставил задачи по развитию сферы культуры в Тверской области
10 января, 16:55
Благодаря нацпроекту "Культура" в Тверской области количество посещений музеев выросло в два раза, на 25 % – театров и филармонии, увеличилось число учащихся детских школ искусств. Отремонтированы и переоснащены более 500 учреждений. Дальнейшее обновление инфраструктуры отрасли продолжится, отмечается в сообщении.
Перед началом работы форума Володин и Руденя посетили выставку техники тверских производителей, где были представлены современные достижения машиностроительной отрасли Верхневолжья. В экспозицию включены 22 образца коммунальной, пожарной, строительно-дорожной, сельскохозяйственной техники, энергетических и дизельгенераторных установок, спецтехники.
Компания Полигран - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Российский производитель ПВХ-композиций расширит производство в Твери
20 апреля 2022, 15:56
 
Тверская областьТверская областьТверьРоссияИгорь РуденяНацпроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала