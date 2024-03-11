https://ria.ru/20240311/ramadan-1932337062.html

Муфтий рассказал, о чем мусульмане будут молиться в Рамадан

Муфтий рассказал, о чем мусульмане будут молиться в Рамадан - РИА Новости, 11.03.2024

Муфтий рассказал, о чем мусульмане будут молиться в Рамадан

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин в поздравлении верующим с началом священного месяца Рамадан заявил, что в этот... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:08

2024-03-11T17:08

2024-03-11T17:08

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин в поздравлении верующим с началом священного месяца Рамадан заявил, что в этот период мусульмане будут молиться о прекращении кровопролития в секторе Газа и в других частях света."В этот благодатный месяц мы неустанно будем молиться о прекращении кровопролития на святой земле. Будем просить Аллаха остановить смерти стариков, женщин и детей, положить конец разрушению мечетей и других храмов в секторе Газа и во всех других частях земного шара. Ведь Рамадан - это месяц установления и укрепления мира в душах верующих", - говорится в поздравлении муфтия, опубликованном Telegram-каналом ДУМ РФ.Гайнутдин напомнил, что 2024 ДУМ РФ определило годом мусульманской семьи, для укрепления которой Рамадан имеет большое значение, сближая сердца в любви к Аллаху."Да дарует Всевышний Аллах всем нам сил и душевного подъема для соблюдения поста, исполнения сунны Рамадана в виде коллективных молитв таравих. Да будет преисполнен этот великий месяц нашими добрыми делами и станет временем оживления веры в наших сердцах!", – заключил муфтий в поздравлении.Месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния – Рамадан – по решению духовных управлений России наступит в ночь с 10 марта на 11 марта и продлится до 9 апреля. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения – ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31 тысячу, пострадали более 72 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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Никита Бизин

россия, израиль, восточный иерусалим, равиль гайнутдин, владимир путин, хамас, оон, религия