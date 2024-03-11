https://ria.ru/20240311/raiffeisen-1932363912.html

Raiffeisen назвал сообщения о санкциях со стороны США ложными

Raiffeisen назвал сообщения о санкциях со стороны США ложными - РИА Новости, 11.03.2024

Raiffeisen назвал сообщения о санкциях со стороны США ложными

Сообщения СМИ о том, что минфин США конкретно угрожал ввести санкции против австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) за его бизнес в России, являются... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T19:14

2024-03-11T19:14

2024-03-11T19:37

экономика

сша

россия

вашингтон (штат)

райффайзенбанк

евросоюз

raiffeisen bank international

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ВЕНА, 11 мар - РИА Новости. Сообщения СМИ о том, что минфин США конкретно угрожал ввести санкции против австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) за его бизнес в России, являются ложными, подтвердили РИА Новости представители RBI. В марте интернет-издание EUobserver со ссылкой на пресс-релиз американского минфина сообщило, что США пригрозили ввести санкции против RBI за ведение бизнеса в России. "Сообщения СМИ о том, что минфин США угрожал ввести санкции конкретно против RBI, являются ложными. Сообщения СМИ о том, что казначейство США выдвинуло обвинения в нарушении или уклонении от санкций против RBI, также не соответствуют действительности. Скорее, казначейство США в общем заявлении четко указало, что финансовые учреждения, нарушающие или обходящие российские санкции, могут быть исключены из финансовой системы США", - сообщили в пресс-службе RBI. Там также отметили, что недавно члены правления RBI встретились в Вене с высокопоставленным сотрудником казначейства США Анной Моррис. "Эта встреча состоялась в рамках визита госпожи Моррис в Европу, в ходе которого она обменялась мнениями о санкциях в отношении России с многочисленными финансовыми институтами и органами власти", - пояснили представители банковской группы, уточнив, что подобные переговоры проводятся регулярно с начала российской спецоперации на Украине. "Кроме того, по инициативе RBI состоялся обмен мнениями на уровне экспертов с казначейством США в Вашингтоне. Сообщения СМИ о том, что члены правления RBI были вызваны в Вашингтон казначейством США, не соответствуют действительности", - уточнили в RBI. Ранее австрийские СМИ сообщали, что представители Raiffeisen Bank в марте собирались посетить Вашингтон, чтобы прояснить американской стороне ситуацию с антироссийскими санкциями, одновременно представители отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США находились в Вене с визитом в RBI и надзорные органы республики. В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG с 1996 года работает дочерний Райффайзенбанк. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе текущего года глава группы заявлял, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру.

https://ria.ru/20240311/agroproduktsiya-1932321423.html

https://ria.ru/20240308/sanktsii-1931960027.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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экономика, сша, россия, вашингтон (штат), райффайзенбанк, евросоюз, raiffeisen bank international