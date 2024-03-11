https://ria.ru/20240311/proizvodstvo-1931828842.html

Ефимов: московское производство выросло на 17,8%

Ефимов: московское производство выросло на 17,8% - РИА Новости, 11.03.2024

Ефимов: московское производство выросло на 17,8%

Показатели производства в Москве в январе 2024 года на 17,8% превышают показатели за аналогичный период прошлого года, рассказал заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T10:05

2024-03-11T10:05

2024-03-11T10:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Показатели производства в Москве в январе 2024 года на 17,8% превышают показатели за аналогичный период прошлого года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Столичные предприятия активно наращивают объемы производства и успешно закрывают растущие потребности рынка в качественных товарах. За первый месяц 2024 года промышленное производство в столице выросло на 17,8% по сравнению с январем 2023 года. Рост во многом обеспечили предприятия в обрабатывающих отраслях – они нарастили выпуск продукции на 19,6%", - отметил Ефимов.Точками роста московской промышленности являются предприятия пищевой промышленности, производство мебели, изделий из бумаги, высокотехнологичной продукции – электроники, оптики и ряда других товаров.При этом городские производители могут использовать около 20 инструментов поддержки бизнеса – как финансовых, так и нефинансовых."Сегодня 70 столичных предприятий имеют статус промышленного комплекса. На них трудоустроены более 80 тысяч человек", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.В числе предприятий, недавно получивших статус промкомплекса, он отметил фармкомпанию "Биннофарм Групп" и Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова, где в 2023 году ввели в работу 50 современных станков на новом участке опытно-экспериментального производства.Статус промкомплекса дает предприятиям значительные налоговые льготы от столицы. Например, ставка налога на прибыль снижена до 13,5% вместо стандартных 17%. Налог на недвижимое имущество составляет 50%, налог на землю – 20% от исчисленного, а ставка аренды земли – 0,3% от кадастровой стоимости участка.По информации, ранее озвученной мэром Москвы Сергеем Собяниным, обрабатывающая промышленность столицы выросла за прошлый год на 22,3% без учета нефтепереработки.Всего в Москве работает 4,2 тысячи промышленных площадок, где трудоустроено 725 тысяч жителей. Ежегодно в столице открывается 40-50 средних и крупных производств, а также около 100 малых.

https://ria.ru/20240301/moskva-1930342851.html

https://ria.ru/20240226/efimov-1929066530.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва