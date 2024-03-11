https://ria.ru/20240311/proizvoditeli-1932192924.html
Московские производители продуктов питания укрепляют позиции на рынке
Московские производители продуктов питания укрепляют позиции на рынке - РИА Новости, 11.03.2024
Московские производители продуктов питания укрепляют позиции на рынке
Системные меры поддержки промышленности со стороны властей Москвы позволили столичному пищепрому в прошлом году почти на 40% увеличить производство... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T07:12
2024-03-11T07:12
2024-03-11T07:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
москва
владислав овчинский
сергей собянин
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Системные меры поддержки промышленности со стороны властей Москвы позволили столичному пищепрому в прошлом году почти на 40% увеличить производство разнообразной продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."Столичные предприятия расширяют ассортимент, наращивают объемы выпуска и укрепляют технологический суверенитет страны, закрывая потребности внешнего и внутреннего рынков в качественной продукции. По итогам 2023 года производство продуктов питания в столице выросло почти на 40%. Во многом развитию способствует созданный в Москве комфортный инвестклимат и широкий пул мер поддержки – компаниям доступно свыше 20 различных инструментов", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Так, 24 производителя продуктов питания имеют статус промышленного комплекса (всего в Москве 70 таких предприятий), который, в частности, позволяет снижать налоги на прибыль, имущество, сокращать выплаты по земельному налогу.Например, резидент технопарка "Строгино" в 2023 году произвел по собственной технологии свыше 800 тысяч упаковок снеков. Еще один производитель начал выпуск крафтового органического шоколада.В свою очередь, московская фабрика мороженого только в 2023 году выпустила 50 новых сортов мороженого, а также запустила новый формат кафе-мороженого и расширила поставки на российский и зарубежные рынки."Благодаря статусу промышленного комплекса мы сумели направить сэкономленные средства на модернизацию производства, расширение ассортимента и продвижение продукции. В рамках инвестиционной программы на фабрике была установлена новая технологическая линия", – отметила генеральный директор фабрики Агнесса Осипова.Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, рост обрабатывающей промышленности столицы за прошлый год без учета нефтеобрабатывающей отрасли составил 22,3%.По поручению мэра в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В Москве работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.
https://ria.ru/20240310/razrabotki-1932054019.html
https://ria.ru/20240307/moskva-1931640861.html
https://ria.ru/20240307/produktsiya-1931580034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, москва, владислав овчинский, сергей собянин, департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Системные меры поддержки промышленности со стороны властей Москвы позволили столичному пищепрому в прошлом году почти на 40% увеличить производство разнообразной продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
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"Столичные предприятия расширяют ассортимент, наращивают объемы выпуска и укрепляют технологический суверенитет страны, закрывая потребности внешнего и внутреннего рынков в качественной продукции. По итогам 2023 года производство продуктов питания в столице выросло почти на 40%. Во многом развитию способствует созданный в Москве комфортный инвестклимат и широкий пул мер поддержки – компаниям доступно свыше 20 различных инструментов", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.
Столичный легпром нарастил производство и представил новые разработки
Так, 24 производителя продуктов питания имеют статус промышленного комплекса (всего в Москве 70 таких предприятий), который, в частности, позволяет снижать налоги на прибыль, имущество, сокращать выплаты по земельному налогу.
Например, резидент технопарка "Строгино" в 2023 году произвел по собственной технологии свыше 800 тысяч упаковок снеков. Еще один производитель начал выпуск крафтового органического шоколада.
В свою очередь, московская фабрика мороженого только в 2023 году выпустила 50 новых сортов мороженого, а также запустила новый формат кафе-мороженого и расширила поставки на российский и зарубежные рынки.
"Благодаря статусу промышленного комплекса мы сумели направить сэкономленные средства на модернизацию производства, расширение ассортимента и продвижение продукции. В рамках инвестиционной программы на фабрике была установлена новая технологическая линия", – отметила генеральный директор фабрики Агнесса Осипова.
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Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
, рост обрабатывающей промышленности столицы за прошлый год без учета нефтеобрабатывающей отрасли составил 22,3%.
По поручению мэра в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В Москве работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.
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