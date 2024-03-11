https://ria.ru/20240311/profilaktika-1932289042.html
Программу профилактики онкологии расширят в Костромской области
Программу профилактики онкологии расширят в Костромской области - РИА Новости, 11.03.2024
Программу профилактики онкологии расширят в Костромской области
Региональная программа профилактики онкозаболеваний в Костромской области будет расширена, благодаря чему большее число пациентов смогут пройти обследования,... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:51
2024-03-11T13:51
2024-03-11T13:51
костромская область
костромская область
сергей ситников
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КОСТРОМА, 11 мар – РИА Новости. Региональная программа профилактики онкозаболеваний в Костромской области будет расширена, благодаря чему большее число пациентов смогут пройти обследования, сообщает администрация региона. Сообщается, что решение о расширении программы онкоскринингов губернатор Сергей Ситников принял по предложению специалистов онкологический службы Костромской области. "Благодаря принятым мерам дополнительные исследования на определение рака молочной железы и кишечника смогут пройти уже в этом году более 15 тысяч человек. В том числе скринингами планируется охватить группы риска - граждан от 40 до 75 лет, людей, занятых на производствах с высоким риском развития злокачественных новообразований", - говорится в сообщении. В рамках программы в медучреждения региона уже закуплены технологии искусственного интеллекта для двойного прочтения маммологических снимков, а также рентгенографии легких. Для проведения профилактических мероприятий организуют выезды врачей-онкологов в муниципалитеты, в том числе в районы с высокой долей окнозаболеваний. Для пациентов с впервые установленным предварительным диагнозом организуют "зеленые коридоры", информирует областная администрация. По оценкам специалистов, принятые меры существенно повысят выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях, позволят снизить смертность от онкозаболеваний и увеличить процент излечившихся пациентов. "Решения, которые увеличивают охват людей медицинскими исследованиями, снижают нагрузку на врачей благодаря применению современных технологий, надо абсолютно точно поддерживать", - цитирует губернатора пресс-служба обладминистрации. По данным областных медиков, за последние годы благодаря внедрению трехуровневой системы онкологической помощи Костромская область добилась значительных успехов в выявлении злокачественных новообразований и лечении онкологических пациентов. По итогам 2023 года смертность от злокачественных новообразований снизилась, доля пациентов с выявленным раком на I и II стадиях возросла до 56%.
https://ria.ru/20240229/onkologiya-1930331017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
костромская область, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников
КОСТРОМА, 11 мар – РИА Новости. Региональная программа профилактики онкозаболеваний в Костромской области будет расширена, благодаря чему большее число пациентов смогут пройти обследования, сообщает администрация региона.
Сообщается, что решение о расширении программы онкоскринингов губернатор Сергей Ситников
принял по предложению специалистов онкологический службы Костромской области.
"Благодаря принятым мерам дополнительные исследования на определение рака молочной железы и кишечника смогут пройти уже в этом году более 15 тысяч человек. В том числе скринингами планируется охватить группы риска - граждан от 40 до 75 лет, людей, занятых на производствах с высоким риском развития злокачественных новообразований", - говорится в сообщении.
В рамках программы в медучреждения региона уже закуплены технологии искусственного интеллекта для двойного прочтения маммологических снимков, а также рентгенографии легких. Для проведения профилактических мероприятий организуют выезды врачей-онкологов в муниципалитеты, в том числе в районы с высокой долей окнозаболеваний. Для пациентов с впервые установленным предварительным диагнозом организуют "зеленые коридоры", информирует областная администрация.
Костромская область получила высокую оценку за борьбу с онкологией
По оценкам специалистов, принятые меры существенно повысят выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях, позволят снизить смертность от онкозаболеваний и увеличить процент излечившихся пациентов.
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"Решения, которые увеличивают охват людей медицинскими исследованиями, снижают нагрузку на врачей благодаря применению современных технологий, надо абсолютно точно поддерживать", - цитирует губернатора пресс-служба обладминистрации.
По данным областных медиков, за последние годы благодаря внедрению трехуровневой системы онкологической помощи Костромская область добилась значительных успехов в выявлении злокачественных новообразований и лечении онкологических пациентов. По итогам 2023 года смертность от злокачественных новообразований снизилась, доля пациентов с выявленным раком на I и II стадиях возросла до 56%.